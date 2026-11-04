По 30 тысяч гривен ежемесячно: кто получит помощь за восстановление объектов после обстрелов
Правительство приняло решение о дополнительных выплатах специалистам, которые непосредственно занимаются восстановлением важнейших объектов энергетики, жилищно-коммунальной инфраструктуры и железных дорог после российских атак.
Каждый из них будет получать по 30 тысяч гривен государственной помощи за каждый месяц участия в восстановительных работах, заявил премьер-министр Сергей Корецкий. По его словам, это прямое поручение президента.
Помощь будут получать энергетики, тепловики, газовики, работники компаний водоснабжения и водоотведения, коммунальных служб и железнодорожники. Выплаты будут производиться с ноября и до конца отопительного сезона.
Корецкий назвал масштаб и интенсивность атак беспрецедентными за всё время полномасштабной войны. По его словам, ежедневно враг запускает по объектам критической инфраструктуры по 300–400 дронов, а также регулярно наносит ракетные удары, в том числе баллистическими ракетами.
Премьер сообщил, что с августа было зафиксировано более 2000 попаданий. По его словам, разрушаются линии электропередачи и открытые элементы сети, что существенно осложняет ситуацию. Их приходится восстанавливать снова и снова, в объемах, которые, по словам Корецкого, в разы превышают показатели за все предыдущие годы.
Именно благодаря этим людям, подчеркнул премьер, энергосистема, жилищно-коммунальное хозяйство и железная дорога функционируют и сохраняют стабильность.
"Это самое меньшее, что государство может сделать для этих специалистов сейчас", — отметил Корецкий.
Ранее мы писали, что жители двух районов Киева вышли на проезжую часть и начали блокировать движение автотранспорта из-за отсутствия света.
Напоминаем, что волонтер Сергей Стерненко показал, в каком состоянии находятся энергетические объекты, которые должны были получить защиту от ударов со стороны РФ.