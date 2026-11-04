По 30 тысяч гривен ежемесячно: кто получит помощь за восстановление объектов после обстрелов

Правительство приняло решение о дополнительных выплатах специалистам, которые непосредственно занимаются восстановлением важнейших объектов энергетики, жилищно-коммунальной инфраструктуры и железных дорог после российских атак.

Каждый из них будет получать по 30 тысяч гривен государственной помощи за каждый месяц участия в восстановительных работах, заявил премьер-министр Сергей Корецкий. По его словам, это прямое поручение президента.

Помощь будут получать энергетики, тепловики, газовики, работники компаний водоснабжения и водоотведения, коммунальных служб и железнодорожники. Выплаты будут производиться с ноября и до конца отопительного сезона.

Корецкий назвал масштаб и интенсивность атак беспрецедентными за всё время полномасштабной войны. По его словам, ежедневно враг запускает по объектам критической инфраструктуры по 300–400 дронов, а также регулярно наносит ракетные удары, в том числе баллистическими ракетами.

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Премьер сообщил, что с августа было зафиксировано более 2000 попаданий. По его словам, разрушаются линии электропередачи и открытые элементы сети, что существенно осложняет ситуацию. Их приходится восстанавливать снова и снова, в объемах, которые, по словам Корецкого, в разы превышают показатели за все предыдущие годы.

Именно благодаря этим людям, подчеркнул премьер, энергосистема, жилищно-коммунальное хозяйство и железная дорога функционируют и сохраняют стабильность.

"Это самое меньшее, что государство может сделать для этих специалистов сейчас", — отметил Корецкий.

Ранее мы писали, что жители двух районов Киева вышли на проезжую часть и начали блокировать движение автотранспорта из-за отсутствия света.

Напоминаем, что волонтер Сергей Стерненко показал, в каком состоянии находятся энергетические объекты, которые должны были получить защиту от ударов со стороны РФ.