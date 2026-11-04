По 30 тисяч гривень щомісяця: хто отримає допомогу за відновлення об'єктів після обстрілів

Уряд ухвалив рішення про додаткові виплати фахівцям, які безпосередньо відновлюють критичні об'єкти енергетики, житлово-комунальної інфраструктури та залізниці після російських атак.

Кожен із них отримуватиме по 30 тисяч гривень державної допомоги за кожен місяць участі у відновлювальних роботах, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, це пряме доручення президента.

Допомогу отримуватимуть енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання й водовідведення, комунальних служб та залізничники. Виплати діятимуть із листопада й до кінця опалювального сезону.

Масштаб і інтенсивність атак Корецький назвав безпрецедентними за весь час повномасштабної війни. За його словами, щодня ворог запускає по об'єктах критичної інфраструктури по 300–400 дронів, а також регулярно б'є ракетами, зокрема балістичними.

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Прем'єр розповів, що з серпня зафіксовано понад 2000 влучань. За його словами, руйнуються лінії електропередачі та відкриті елементи мережі, що суттєво ускладнює ситуацію. Їх доводиться відновлювати знову і знову, в обсягах, які, за словами Корецького, у рази перевищують показники за всі попередні роки.

Саме завдяки цим людям, наголосив прем'єр, енергосистема, житлово-комунальне господарство та залізниця працюють і зберігають стійкість.

"Це найменше, що держава може зробити для цих фахівців зараз", — зазначив Корецький.

Раніше ми писали, що жителі двох районів Києва вийшли проїжджу частину та почали блокувати рух автотранспорту через відсутність світла.

Нагадуємо, волонтер Сергій Стерненко показав, у якому стані перебувають енергетичні об'єкти, які мали б отримати захист від ударів РФ.