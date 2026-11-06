"Весь Киев будет рыть туалеты": глава РДА заявил о риске коммунальной катастрофы в столице

Председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявил, что левый берег Киева рискует остаться без отопления, воды и электроэнергии. По его словам, город не обеспечил альтернативных источников теплоснабжения, а Деснянский район не получил средств на подготовку к зиме.

Об этом Бахматов рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" на канале ICTV.

По словам чиновника, основной проблемой для Троещины стала остановка ТЭЦ, которая обеспечивала отопление жилого массива. Он утверждает, что по объекту наносили удары в течение пяти лет, а в январе 2026 года его окончательно вывели из строя.

Бахматов также раскритиковал подготовку столицы к отопительному сезону. Он напомнил о плане подготовки стоимостью 37 млрд грн, который, по его словам, утвердил мэр Киева Виталий Кличко. Однако Деснянский район не получил финансирования на альтернативное отопление.

"Похоже, весь город сейчас будет копать туалеты. Потому что воды нет, отопления нет, электричества нет, дублирующих систем для водоснабжения, электроснабжения и отопления не создано", — передал Бахматов слова одного из депутатов Киевсовета, который также является заместителем мэра.

Видео дня

Глава района заявил, что Деснянская РДА не получила средств на реализацию плана подготовки, на приобретение генераторов или на финансирование питания. По его словам, район самостоятельно нашел ресурсы для обеспечения школ, детских садов и больниц генераторами.

Бахматов утверждает, что благодаря привлеченной помощи удалось получить около 200 млн грн на генераторы и примерно 6,5 МВт электрической мощности. Также одну из котельных мощностью 1 МВт подключили к детскому саду.

Для жителей района было организовано 20 крупных пунктов обогрева на базе школ. По оценке чиновника, ими смогут воспользоваться примерно 30–50 тысяч человек, в том числе дети, матери и люди с инвалидностью.

Он предупредил, что риск перебоев с коммунальными услугами касается не только Троещины. По его словам, под угрозой остаются Днепровский, Дарницкий и Деснянский районы, которые зависят от работы столичных ТЭЦ. В целом, как утверждает Бахматов, риск коммунальной катастрофы может затронуть 1,5–2 млн жителей левого берега Киева.

Чиновник подчеркнул, что в случае получения финансирования район ещё может установить мобильные котельные и подключить их к индивидуальным тепловым пунктам. Это позволило бы обеспечивать теплом группы соседних домов.

По словам Бахматова, ещё в феврале 2026 года он подготовил план подготовки Деснянского района к зиме стоимостью 6–7 млрд грн и передал его городскому руководству и другим адресатам. Он также заявил, что регулярно отчитывался о проблемах района и предлагал необходимые решения.

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский рассказал, как жители Киева готовятся к возможным отключениям электроэнергии. По его словам, примерно 40 % жителей столицы уже позаботились об альтернативных источниках электроэнергии на зиму.

Кроме того, в связи с угрозой аварий и повреждений водопроводных сетей украинцам рекомендуется заранее запастись питьевой водой как минимум на три суток. Минимальная потребность составляет 3 литра в сутки на одного человека, или 9 литров на 72 часа. Хранить воду можно в чистых стеклянных бутылках или пищевых пластиковых емкостях с маркировкой HDPE 2 или PP 5.