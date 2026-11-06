"Весь Київ ритиме туалети": голова РДА заявив про ризик комунальної катастрофи у столиці

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов заявив, що лівий берег Києва ризикує залишитися без опалення, води та електроенергії. За його словами, місто не забезпечило альтернативних джерел теплопостачання, а Деснянський район не отримав коштів на підготовку до зими.

Про це Бахматов розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" на ICTV.

За словами посадовця, основною проблемою для Троєщини стала зупинка ТЕЦ, яка забезпечувала опалення житлового масиву. Він стверджує, що по об'єкту завдавали ударів протягом п'яти років, а в січні 2026 року його остаточно вивели з ладу.

Бахматов також розкритикував підготовку столиці до опалювального сезону. Він нагадав про план підготовки вартістю 37 млрд грн, який, за його словами, затвердив мер Києва Віталій Кличко. Однак Деснянський район не отримав фінансування на альтернативне опалення.

"Походу, все місто зараз буде рити туалети. Тому що води немає, опалення немає, електрики немає, дубля на воду, на електропостачання, на опалення не зроблено", — переказав Бахматов слова одного з депутатів Київради, який також є заступником мера.

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Голова району заявив, що Деснянська РДА не отримала коштів на реалізацію плану підготовки, генераторів чи фінансування харчування. За його словами, район самостійно знайшов ресурси для забезпечення генераторами шкіл, дитячих садків і лікарень.

Бахматов стверджує, що завдяки залученій допомозі вдалося отримати близько 200 млн грн на генератори та приблизно 6,5 МВт електричної потужності. Також одну з котелень потужністю 1 МВт підключили до дитячого садка.

Для мешканців району підготували 20 великих пунктів обігріву на базі шкіл. За оцінкою посадовця, ними зможуть скористатися приблизно 30–50 тисяч людей, зокрема діти, матері та люди з інвалідністю.

Він попередив, що ризик перебоїв із комунальними послугами стосується не лише Троєщини. За його словами, під загрозою опалення перебувають Дніпровський, Дарницький і Деснянський райони, які залежать від роботи столичних ТЕЦ. Загалом, як стверджує Бахматов, ризик комунальної катастрофи може торкнутися 1,5–2 млн жителів лівого берега Києва.

Посадовець наголосив, що в разі отримання фінансування район ще може встановити мобільні котельні та підключити їх до індивідуальних теплових пунктів. Це дозволило б забезпечувати теплом групи сусідніх будинків.

За словами Бахматова, ще в лютому 2026 року він підготував план підготовки Деснянського району до зими вартістю 6–7 млрд грн і передав його міському керівництву та іншим адресатам. Він також заявив, що регулярно звітував про проблеми району та пропонував необхідні рішення.

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський розповів, як мешканці Києва готуються до ймовірних блекаутів. За його словами, приблизно 40% жителів столиці вже подбали про альтернативні джерела електроенергії на зиму.

Також через загрозу аварій і пошкодження водопровідних мереж українцям рекомендують заздалегідь запастися питною водою щонайменше на три доби. Мінімальна потреба становить 3 літри на добу для однієї людини, або 9 літрів на 72 години. Зберігати воду можна в чистих скляних пляшках або харчових пластикових ємностях із маркуванням HDPE 2 чи PP 5.