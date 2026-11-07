Пенсия без ежегодной проверки: что нужно сделать переселенцу всего один раз

Пенсионерам, проживающим на оккупированных территориях или за рубежом, необходимо подтвердить свою личность до конца 2026 года. Среди переселенцев это касается только тех, кто выехал из зоны оккупации и не перевел пенсионное дело на новый адрес проживания.

Подтвердить свою личность до конца 2026 года придется пенсионерам, проживающим на оккупированных территориях или за рубежом. Вид пенсии при этом не имеет значения – процедура одинакова как для пожизненных выплат, так и для выплат по инвалидности или в связи с потерей кормильца. Такие требования установил Пенсионный фонд.

Среди пенсионеров со статусом ВПЛ проверку должны пройти далеко не все. Обязанность возникает только у тех, кто переехал с оккупированной территории на подконтрольную, но не перевел выплату на новый адрес. Сам статус переселенца, подчеркивают в фонде, на пенсию не влияет – значение имеет именно место, где начисляют деньги.

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Сделать это можно двумя способами: лично обратиться в любое отделение ПФУ или подать заявление на веб-портале фонда с просьбой перенаправить выплату по фактическому адресу проживания. Где именно прописан пенсионер, не имеет значения. После такого перевода пенсию будут выплачивать без ежегодного подтверждения личности.

Если же выплату не перевести, местом её начисления и в дальнейшем будет считаться оккупированная территория, а значит, проходить идентификацию придётся каждый год.

Это требование не распространяется на тех, кто проживал в населенном пункте в зоне боевых действий, не находящемся под оккупацией. Процедура также не требуется тем, кто после переезда уже перевел пенсию на новый адрес.

Пенсионеру, который обязан пройти проверку, но не сделал этого, выплаты будут приостановлены. Начисление пенсии возобновится только после завершения идентификации.

Ранее сообщалось, что студент, официально работающий, не теряет право на пенсию в связи с потерей кормильца — зарплата на это право не влияет. В Пенсионном фонде пояснили, что значение имеют лишь два обстоятельства: форма обучения и возраст получателя выплаты.

Также сообщалось, что правительство приняло решение о дополнительных выплатах специалистам, которые непосредственно восстанавливают критически важные объекты энергетики, жилищно-коммунальной инфраструктуры и железной дороги после российских атак.