Пенсія без щорічної перевірки: що треба зробити переселенцю лише один раз

Пенсіонерам, які живуть на окупованих територіях або за кордоном, до кінця 2026 року потрібно підтвердити свою особу. Серед переселенців це стосується лише тих, хто виїхав з окупації та не перевів пенсійну справу на нову адресу проживання.

Підтвердити свою особу до кінця 2026 року доведеться пенсіонерам, які живуть на окупованих територіях або за кордоном. Вид пенсії при цьому значення не має – процедура однакова і для виплат за віком, і для виплат через інвалідність чи втрату годувальника. Такі вимоги встановив Пенсійний фонд.

Серед пенсіонерів зі статусом ВПО проходити перевірку мусять далеко не всі. Обовʼязок виникає лише в тих, хто переїхав з окупованої території на підконтрольну, але не перевів виплату на нову адресу. Сам статус переселенця, наголошують у фонді, на пенсію не впливає – значення має саме місце, де нараховують гроші.

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Зробити це можна двома способами: особисто звернутися до будь-якого відділення ПФУ або подати заяву на вебпорталі фонду, попросивши перевести виплату за фактичною адресою проживання. Де саме прописаний пенсіонер, ролі не відіграє. Після такого переведення пенсію виплачуватимуть без щорічного підтвердження особи.

Якщо ж виплату не перевести, місцем її нарахування і надалі вважатиметься окупована територія, а отже, проходити ідентифікацію доведеться щороку.

Вимога не поширюється на тих, хто жив у населеному пункті в зоні бойових дій, який не перебуває під окупацією. Не потрібна процедура і тим, хто після переїзду вже перевів пенсію на нову адресу.

Пенсіонеру, який зобовʼязаний пройти перевірку, але не зробив цього, виплати призупинять. Нараховувати пенсію знову почнуть лише після завершення ідентифікації.

Раніше повідомлялося, що студент, який офіційно працює, не втрачає пенсію у звʼязку з втратою годувальника – зарплата на це право не впливає. У Пенсійному фонді пояснили, що значення мають лише дві обставини: форма навчання та вік одержувача виплати.

Також повідомлялося, що уряд ухвалив рішення про додаткові виплати фахівцям, які безпосередньо відновлюють критичні обʼєкти енергетики, житлово-комунальної інфраструктури та залізниці після російських атак.