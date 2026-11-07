"За отопительный сезон нам нужно бороться": "Нафтогаз" разработал 24 сценария прохождения зимы

"Нафтогаз" разработал множество возможных сценариев прохождения зимы 2026–2027 годов. Однако в компании придерживаются лишь двух основных планов.

На текущий отопительный сезон НАК "Нафтогаз" разработала структурную матрицу из 24 вероятных сценариев прохождения зимы, в частности с учетом температурных режимов, интенсивности обстрелов, поражения различных объектов и т. д. Об этом "Суспильному" рассказал исполняющий обязанности председателя правления компании Сергей Федоренко.

По его словам, из всех возможных сценариев для реализации были выбраны "консервативно-негативный" и "наихудший из возможных".

По первому варианту компания полагает, что ситуация зимой останется плохой.

"И это логично на пятом году войны и после того, как у нас горели объекты. Мы не надеемся, что станет теплее или нам что-то подарят. Мы считаем, что за отопительный сезон нам придется бороться", — рассказал руководитель компании.

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Во втором варианте аналитики компании просто взяли все самые неблагоприятные элементы из 24 сценариев и руководствуются ими в своей работе.

"Ведь если ты будешь готов к худшему варианту, а он не произойдет — это лучше, чем когда ты не готов, а это произойдет", — пояснил Федоренко.

В этом году, подчеркнул он, россияне пытаются наносить удары не только по объектам газодобычи или компрессорным станциям, но и стремятся разрушить систему газоснабжения потребителям в городах и селах, нанося удары по переходам между магистральными газопроводами и сетями облгазов. Чтобы враг не превратил сеть в так называемые "острова", ежедневно на ремонтные работы могут выезжать около 500 аварийных бригад, а также дополнительные 850 технических бригад, общей численностью около 6000 человек, способных за минимальное время восстановить подачу газа, отметил Федоренко.

Кроме того, он заверил, что введение так называемых "графиков отключения" газа невозможно, поскольку в случае перерыва в подаче газа в квартиры необходимо обязательно провести соответствующую проверку оборудования.

"Это не электроэнергия", — подытожил и.о. председателя правления.

Напомним, ранее Фокус писал о том, насколько Украина готова к самой суровой зиме.

Кроме того, эксперты предполагали, что в некоторые регионы Украины могут искусственно ограничить поставки "голубого топлива".