"За опалювальний сезон нам треба битися": "Нафтогаз" розробив 24 сценарії проходження зими

Український "Нафтогаз" розробив багато ймовірних сценаріїв проходження зими 2026-2027 років. Але у компанії дотримуються лише двох основних планів.

На поточний опалювальний сезон НАК "Нафтогаз" розробив структурну матрицю з 24 ймовірних сценаріїв проходження зими, зокрема узявши до уваги температурні режими, інтенсивність обстрілів, ураження різних об'єктів тощо. Про це "Суспільному" розповів виконувач обов'язків голови правління компанії Сергій Федоренко.

За його словами, із усіх ймовірних сценаріїв для реалізації було обрано "консервативно-негативний" та "найгірший з можливих".

У першому варіанті компанія вважає, що ситуація взимку залишиться поганою.

"І це логічно на п'ятому році війни й після того, що в нас горіли об'єкти. Ми не сподіваємося, що буде тепліше чи нам щось подарують. Ми вважаємо, що за опалювальний сезон нам треба битися", — розповів керівник компанії.

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У другому модифікації шляху аналітики компанії просто узяли всі найгірші елементи з 24 сценаріїв та працюють, виходячи з цього.

"Бо якщо ти будеш готовий до найгіршого варіанту, а він не станеться — це краще, ніж коли ти не готовий, а це станеться", — пояснив Федоренко.

Цього року, наголосив він, росіяни намагаються атакувати не тільки об'єкти газовидобутку чи компресорні станції, а прагнуть розбити систему постачання газу споживачам у містах та селах, б'ючи по переходами між магістральними газогонами й мережами облгазів. Аби ворог не перетворив мережу на т.зв. "острови", щодня на ремонти можуть виїхати близько 500 аварійних бригад, а також додаткових 850 технічних бригад, загальною кількістю близько 6000 людей, які здатні за мінімальний час відновити постачання газу, зазначив Федоренко.

Також він заспокоїв, що запровадження т.зв. "графіків відключення" газу реалізувати неможливо, адже у разі перерви в постачанні газу до квартир потрібно обов'язково зробити відповідну перевірку обладнання.

"Це не електроенергія", — резюмував в.о. голови правління.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, наскільки Україна готова до найважчої зими.

Окрім того, експерти припускали, що деяким регіонам України можуть штучно обмежити постачання "блакитного палива".