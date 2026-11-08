Старые купюры номиналом 50 и 200 гривен больше не будут выдавать в банках: нужно ли украинцам менять купюры

Национальный банк Украины приступил к постепенной замене банкнот номиналом 50 и 200 гривен старого образца на купюры нового поколения. Речь идет о деньгах, выпущенных в 2003–2007 годах. Этот процесс должен завершить модернизацию банкнотно-монетного ряда гривны.

Соответствующие изменения вступили в силу с 1 ноября 2024 года. При этом украинцам не нужно специально обменивать старые купюры на новые — они остаются действительным платежным средством, сообщает Национальный банк Украины.

Замена происходит постепенно. В частности, банки больше не выдают банкноты номиналом 50 и 200 гривен старого образца из касс при проведении наличных операций. Также НБУ прекратил передавать такие купюры банкам, инкассаторским компаниям и предприятиям, занимающимся обработкой наличных денег.

Постепенная замена банкнот номиналом 50 и 200 гривен старого образца

Когда старые банкноты будут поступать в банки, их больше не будут возвращать в обращение. Вместо этого купюры будут изыматься и передаваться в Нацбанк для пересчета и утилизации.

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При этом граждане могут и впредь без ограничений расплачиваться такими деньгами. Дополнительно обращаться в банки для обмена или принимать другие меры не требуется.

В Национальном банке поясняют, что постепенный вывод из обращения банкнот предыдущих лет выпуска является частью комплексной работы по улучшению качества наличных денег в Украине. Новые купюры обладают более современной и усиленной системой защиты. После замены банкнот номиналом 50 и 200 гривен в наличном обращении останутся только банкноты современного поколения. Это должно повысить качество и надежность национальной валюты.

Напомним, Национальный банк сообщил, что в Украине появится новая банкнота номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса. Она станет купюрой самого высокого номинала в истории украинской гривны и будет иметь более 20 элементов защиты, в частности новую "оконную" защитную полосу.

НБУ решил изменить дизайн новой банкноты номиналом 2000 гривен после скандала, связанного со шрифтом. Дизайнеры обратили внимание на его сходство с кириллической адаптацией шрифта российского происхождения.