Старі 50 і 200 гривень більше не видаватимуть у банках: чи потрібно українцям міняти купюри

Національний банк України розпочав поступову заміну банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка на купюри нового покоління. Йдеться про гроші, випущені у 2003–2007 роках. Процес має завершити осучаснення банкнотно-монетного ряду гривні.

Відповідні зміни почали діяти з 1 листопада 2024 року. Водночас українцям не потрібно спеціально обмінювати старі купюри на нові — вони залишаються дійсним платіжним засобом, повідомляє Національний банк України.

Заміна відбувається поступово. Зокрема, банки більше не видають банкноти номіналом 50 та 200 гривень старого зразка з кас під час проведення готівкових операцій. Також НБУ припинив передавати такі купюри банкам, інкасаторським компаніям та підприємствам, які займаються обробленням готівки.

Поступова заміна банкнот 50 та 200 гривень старого зразка

Коли старі банкноти потраплятимуть до банків, їх більше не повертатимуть в обіг. Натомість купюри вилучатимуть та передаватимуть до Нацбанку для перерахування й утилізації.

Видео дня

Водночас громадяни можуть і надалі без обмежень розраховуватися такими грошима. Додатково звертатися до банків для обміну або вживати інших заходів не потрібно.

У Національному банку пояснюють, що поступове вилучення банкнот попередніх років випуску є частиною комплексної роботи з покращення якості готівки в Україні.Нові купюри мають сучаснішу та посилену систему захисту. Після заміни банкнот номіналом 50 та 200 гривень у готівковому обігу залишатимуться лише банкноти сучасного покоління. Це має підвищити якість і надійність національної валюти.

Нагадаємо, Національний банк повідомив, що в Україні з’явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса. Вона стане купюрою найвищого номіналу в історії української гривні та матиме понад 20 елементів захисту, зокрема нову "віконну" захисну стрічку.

НБУ вирішив змінити дизайн нової банкноти номіналом 2000 гривень після скандалу навколо шрифту. Дизайнери звернули увагу на його схожість з кириличною адаптацією шрифту російського походження.