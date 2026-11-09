Трамп остался без дизеля от Путина: куда направились танкеры с топливом из РФ

Танкер "Agioi Fanendes" с российским дизельным двигателем, который остаётся последним судном, следующим в сторону США, заметно снизил скорость и не прибыл в Нью-Йорк, как ожидалось. Новый пункт назначения и дата прибытия неизвестны.

"Агентство.Новости" проанализировало данные сервисов слежения за судами и выяснило, что по состоянию на утро 9 ноября судно находилось в Северной Атлантике и двигалось на запад. По данным Marine Traffic, его скорость составляла 6–6,5 узла (около 12 км/ч). В конце октября танкер шел почти вдвое быстрее: 28 октября сервис Trackir фиксировал 10,7 узла (около 20 км/ч).

Marine Traffic и VesselFinder вместо порта назначения показывают отметку "For Orders", то есть судно ожидает распоряжений. Даты прибытия сервисы не указывают. Между тем 23 октября Reuters со ссылкой на данные LSEG сообщал, что Agioi Fanendes направляется в Нью-Йорк, и называл ожидаемой датой прибытия 7 ноября.

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А как насчёт остальных танкеров?

С 27 октября из российских портов в США вышли три танкера: Agioi Fanendes, Talisman и Leruo. Они перевозят примерно 140 тысяч тонн топлива. Впоследствии, как заметило "Агентство", Talisman изменил курс, прошел Гибралтарский пролив и указал неопределенный пункт назначения. Leruo сменил американский маршрут на бразильский. По последним данным, Talisman направляется в египетский порт Эль-Дехейла, куда должен прибыть в 12:00 по египетскому времени (13:00 по московскому). Leruo в последний раз передавал координаты почти шесть дней назад.

Напомним, что демократы в Конгрессе США рассматривают возможность проведения расследования в отношении договоренностей Дональда Трампа с Москвой об импорте российского дизельного топлива. Для выяснения обстоятельств сделки законодатели требуют от шести крупных банков и портовых администраций Техаса и Нью-Йорка сохранить финансовые документы, контракты, информацию о танкерах и переписку.

Кроме того, Фокус сообщал, что администрация Трампа обсуждает возможность возобновления поставок российского газа в Европу в рамках мирного соглашения по Украине. Однако европейские чиновники пока осторожно относятся к такому предложению.