Трамп залишився без дизеля від Путіна: куди направилися танкери з пальним РФ

Танкер Agioi Fanendes з російським дизелем, який лишається останнім судном, що рухається в бік США, помітно сповільнився і не прибув до Нью-Йорка, як очікувалося. Новий пункт призначення і дата прибуття невідомі.

"Агентство.Новости" проаналізувало на дані сервісів відстеження суден і з'ясувало, що станом на ранок 9 листопада судно перебувало в Північній Атлантиці й рухалося на захід. За даними Marine Traffic, його швидкість становила 6–6,5 вузла (близько 12 км/год). Наприкінці жовтня танкер ішов майже вдвічі швидше: 28 жовтня сервіс Trackir фіксував 10,7 вузла (близько 20 км/год).

Marine Traffic і VesselFinder замість порту призначення показують позначку For Orders, тобто судно очікує розпоряджень. Дати прибуття сервіси не наводять. Тим часом 23 жовтня Reuters із посиланням на дані LSEG повідомляв, що Agioi Fanendes прямує до Нью-Йорка, і називав очікуваною датою прибуття 7 листопада.

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Що з іншими танкерами

Від 27 жовтня, до США з російських портів вийшли три танкери: Agioi Fanendes, Talisman і Leruo. Вони перевозять приблизно 140 тисяч тонн пального. Згодом, як помітило "Агентство", Talisman змінив курс, пройшов Гібралтарську протоку та вказав невизначений пункт призначення. Leruo замінив американський маршрут на бразильський. За останніми даними, Talisman прямує до єгипетського порту Ель-Дехейла, куди має прибути о 12:00 за єгипетським часом (13:00 за Москвою). Leruo востаннє передавав координати майже шість днів тому.

Нагадаємо, демократи в Конгресі США розглядають можливість проведення розслідування домовленостей Дональда Трампа з Москвою щодо імпорту російського дизельного пального. Для з’ясування обставин угоди законодавці вимагають від шести великих банків і портових адміністрацій Техасу та Нью-Йорка зберегти фінансові документи, контракти, інформацію про танкери та листування.

Також Фокус повідомляв, що адміністрація Трампа обговорює можливість відновлення постачання російського газу до Європи в межах мирної угоди щодо України. Однак європейські чиновники поки обережно ставляться до такої пропозиції.