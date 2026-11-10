Киев парализовало из-за мостов: водители застряли в гигантских пробках, люди массово идут пешком

В Киеве второй день подряд продолжаются серьезные транспортные проблемы — на Северном мосту в направлении Почайны оставили лишь одну полосу для движения, из-за чего образовалась огромная пробка. Автомобили почти не продвигаются, а пассажиры вынуждены покидать общественный транспорт и преодолевать часть маршрута пешком.

О сложной ситуации сообщают местные Telegram-каналы и сообщество "Троещина FB".

По их данным, из-за ограничения движения на Северном мосту транспортный поток существенно замедлился. Теперь в направлении Почайны доступна только одна полоса для проезда.

В сообществе "Троещина FB" уточнили, что эта полоса предназначена исключительно для общественного транспорта. Из-за этого возле ТРЦ Sky Mall автомобили больше не пропускают. Водителям советуют заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути.

Транспортные ограничения повлекли за собой значительное скопление автомобилей перед мостом. По сообщениям очевидцев, движение фактически остановилось, а общественный транспорт не может курсировать в обычном темпе.

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Проблемы возникли и у пассажиров. На остановках общественного транспорта образовались большие очереди, а люди вынуждены выходить и идти через мост пешком, чтобы добраться до Правого берега столицы, попасть на работу или по своим делам.

Пробки наблюдаются не только на Северном мосту. В сети также публикуют фотографии большого скопления автомобилей перед мостом Патона. Поэтому передвижение между левым и правым берегами Киева остается существенно усложненным.

По имеющейся информации, транспортные проблемы продолжаются второй день после ударов по мостам. Водителям и пассажирам приходится тратить гораздо больше времени на дорогу.

Ранее Фокус рассказывал об ограничении движения по мостам Киева.

Также президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте в случае перебоев в работе метро или проблем с движением по мостам через Днепр.