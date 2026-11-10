Київ паралізувало через мости: водії застрягли в гігантських заторах, люди масово йдуть пішки

У Києві другий день поспіль тривають серйозні транспортні проблеми — на Північному мосту в напрямку Почайни залишили лише одну смугу для руху, через що утворився величезний затор. Автомобілі майже не просуваються, а пасажири змушені залишати громадський транспорт і долати частину маршруту пішки.

Про складну ситуацію повідомляють місцеві Telegram-канали та спільнота "Троєщина FB".

За їхніми даними, через обмеження руху на Північному мосту транспортний потік суттєво сповільнився. Наразі в напрямку Почайни доступна лише одна смуга для проїзду.

У спільноті "Троєщина FB" уточнили, що ця смуга призначена виключно для громадського транспорту. Через це біля ТРЦ Sky Mall автомобілі більше не пропускають. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути та користуватися альтернативними шляхами.

Транспортні обмеження спричинили значне скупчення автомобілів перед мостом. За повідомленнями очевидців, рух фактично зупинився, а громадський транспорт не може курсувати у звичному темпі.

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Проблеми виникли й у пасажирів. На зупинках громадського транспорту утворилися великі черги, а люди змушені виходити та йти через міст пішки, щоб дістатися Правого берега столиці, потрапити на роботу або у своїх справах.

Затори спостерігаються не лише на Північному мосту. У мережі також публікують фотографії великого скупчення автомобілів перед мостом Патона. Через це пересування між лівим і правим берегами Києва залишається суттєво ускладненим.

За наявною інформацією, транспортні проблеми тривають другий день поспіль після ударів по мостах. Водіям і пасажирам доводиться витрачати значно більше часу на дорогу.

Раніше Фокус розповідав про обмеження руху мостами Києва.

Також президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті на випадок перебоїв у роботі метро або проблем із рухом мостами через Дніпро.