Украинцев в Австрии заставят вернуть тысячи евро: из-за пенсий им грозят суды

В Австрии проверяют доходы украинских беженцев, получавших социальную помощь, не сообщив о пенсионных выплатах из Украины. В Нижней Австрии сумма возможных возвратов составляет не менее 445 тысяч евро.

Как сообщает издание KOSMO, проверки касаются случаев, когда при получении базовой социальной помощи (Grundversorgung) украинские пенсии не учитывались как доход.

Сколько людей в конце концов должны вернуть средства и какова будет общая сумма переплат, пока неизвестно.

В конце сентября Административный суд Нижней Австрии принял решение, согласно которому украинские пенсии должны учитываться при расчете социальной помощи. Если выясняется, что человек получал пенсионные выплаты, но не уведомил о них соответствующие органы, федеральная земля может потребовать возврата излишне выплаченных средств.

По данным издания, в конце августа в Нижней Австрии социальную помощь получали около 5900 человек. Большинство из них — украинцы, выехавшие из-за войны.

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Незадекларированные пенсии украинцев – сколько придется вернуть

Представитель Австрийской партии свободы (FPÖ) и ответственный за социальную сферу в Нижней Австрии Мартин Антауэр заявил, что незадекларированные пенсионные доходы от Украины могут стать основанием для возвращения социальной помощи.

"Незадекларированные украинские пенсии мы можем потребовать вернуть", — заявил он после последних судебных решений.

В одном из уже рассмотренных случаев сумма возврата составила 11569 евро.

Ситуация вызвала споры. Представители украинских организаций и социальных консультационных центров подчеркивают, что многие пенсионеры получают в Украине небольшие выплаты. Поэтому требования вернуть значительные суммы могут существенно ухудшить материальное положение, особенно пожилых людей.

Вопросы проверки доходов украинских беженцев рассматривают и в других федеральных землях Австрии. Размер возможного возврата и условия смягчения требований зависят от законодательства конкретной земли и обстоятельств каждого дела.

Могут ли украинцам не возвращать всю сумму

В Нижней Австрии обнаруженная переплата не означает, что человек автоматически обязуется немедленно вернуть всю сумму. Местный закон о базовом обеспечении предусматривает возможность полностью или частично освободить получателя от возмещения, если это создаст для него чрезмерные социальные трудности и поставит под угрозу его материальное положение.

Однако судебная практика свидетельствует, что добиться такого увольнения может быть непросто. В одном из недавних решений суд не признал достаточным основания для отмены требования вернуть несколько тысяч евро украинскому пенсионеру. Среди аргументов были наличие регулярной пенсии и возможность выплачивать долг по частям.

Поэтому украинцам, которые касаются проверки, нужно заявлять о возможности смягчения требований или оформления выплат частями непосредственно при рассмотрении их дела.

Следовательно, австрийские власти могут потребовать возвращения переплаченной социальной помощи из-за незадекларированных пенсий украинцев. Придется ли возвращать всю сумму, зависеть от доходов, жизненных обстоятельств человека и решения соответствующих органов. Судебные разбирательства также возможны, если возникнет спор по возврату средств.

Ранее Фокус писал, что Германия планирует совместно с Украиной работать над уменьшением количества украинских мужчин призывного возраста, которые ищут убежище в странах ЕС. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что немецкие власти будут способствовать их возвращению на родину.

Также сообщалось об украинце, который решил уехать из Варшавы в Испанию. Он объяснил свое решение тем, что Польша меняет отношение к мужчинам-беженцам, а местные правоохранители ужесточили проверку законности пребывания иностранцев в стране.