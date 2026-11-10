Українців в Австрії змусять повернути тисячі євро: через пенсії їм загрожують суди

В Австрії перевіряють доходи українських біженців, які отримували соціальну допомогу, не повідомивши про пенсійні виплати з України. У Нижній Австрії сума можливих повернень уже становить щонайменше 445 тисяч євро.

Як повідомляє видання KOSMO, перевірки стосуються випадків, коли під час отримання базової соціальної допомоги (Grundversorgung) українські пенсії не враховувалися як дохід.

Скільки людей зрештою мають повернути кошти та якою буде загальна сума переплат, поки невідомо.

Наприкінці вересня Адміністративний суд Нижньої Австрії ухвалив рішення, згідно з яким українські пенсії мають враховуватися під час розрахунку соціальної допомоги. Якщо з'ясовується, що людина отримувала пенсійні виплати, але не повідомила про них відповідні органи, федеральна земля може вимагати повернення надміру виплачених коштів.

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За даними видання, наприкінці серпня в Нижній Австрії соціальну допомогу отримували близько 5900 людей. Більшість із них — українці, які виїхали через війну.

Незадекларовані пенсії українців — скільки доведеться повернути

Представник Австрійської партії свободи (FPÖ) та відповідальний за соціальну сферу в Нижній Австрії Мартін Антауер заявив, що незадекларовані пенсійні доходи з України можуть стати підставою для повернення соціальної допомоги.

"Незадекларовані українські пенсії ми можемо вимагати повернути", — заявив він після останніх судових рішень.

В одному з уже розглянутих випадків сума повернення становила 11 569 євро.

Ситуація викликала суперечки. Представники українських організацій і соціальних консультаційних центрів наголошують, що багато пенсіонерів отримують в Україні невеликі виплати. Тому вимоги повернути значні суми можуть суттєво погіршити матеріальне становище, особливо літніх людей.

Питання перевірки доходів українських біженців розглядають і в інших федеральних землях Австрії. Розмір можливого повернення та умови пом'якшення вимог залежать від законодавства конкретної землі й обставин кожної справи.

Чи можуть українцям не повертати всю суму

У Нижній Австрії виявлена переплата не означає, що людину автоматично зобов'яжуть негайно повернути всю суму. Місцевий закон про базове забезпечення передбачає можливість повністю або частково звільнити отримувача від відшкодування, якщо це створить для нього надмірні соціальні труднощі та поставить під загрозу його матеріальне становище.

Однак судова практика свідчить, що домогтися такого звільнення може бути непросто. В одному з нещодавніх рішень суд не визнав достатніми підстави для скасування вимоги повернути кілька тисяч євро українському пенсіонеру. Серед аргументів були наявність регулярної пенсії та можливість виплачувати борг частинами.

Тому українцям, яких стосуються перевірки, потрібно заявляти про можливість пом'якшення вимог або оформлення виплат частинами безпосередньо під час розгляду їхньої справи.

Отже, австрійська влада може вимагати повернення переплаченої соціальної допомоги через незадекларовані пенсії українців. Чи доведеться повертати всю суму, залежатиме від доходів, життєвих обставин людини та рішення відповідних органів. Судові розгляди також можливі, якщо виникне спір щодо повернення коштів.

Раніше Фокус писав, що Німеччина планує спільно з Україною працювати над зменшенням кількості українських чоловіків призовного віку, які шукають притулку в країнах ЄС. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що німецька влада сприятиме їхньому поверненню на батьківщину.

Також повідомлялося про українця, який вирішив виїхати з Варшави до Іспанії. Він пояснив своє рішення тим, що Польща змінює ставлення до чоловіків-біженців, а місцеві правоохоронці посилили перевірки законності перебування іноземців у країні.