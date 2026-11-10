Демографический кризис в Украине усугубляется: население может сократиться до 25 млн к 2040 году

В Украине стремительно падает рождаемость, а смертность более чем в три раза превышает количество рождений. Из-за полномасштабной войны, массовой эмиграции и потерь населения страна рискует столкнуться с масштабным демографическим кризисом, который может привести к сокращению количества жителей до 25 млн к 2040 году.

По оценкам The Economist, с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году население на подконтрольной Украине территории сократилось примерно с 37 млн до 27-28 млн человек.

Еще 3-5 млн украинцев находятся на оккупированных Россией территориях, а миллионы граждан уехали за границу.

Одной из основных причин демографического спада стала массовая эмиграция. Более 5 млн. украинцев сейчас живут за пределами страны, преимущественно в Европе. При этом все меньше беженцев планируют возвращаться домой. По данным Центра экономической стратегии в Киеве, в конце 2022 года о намерении вернуться заявляли 74% опрошенных, а сейчас осталось 43%.

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Выезд преимущественно женщин и детей до 44 лет дополнительно усугубляет демографическую ситуацию. Украина теряет не только нынешнее население, но и новые поколения, которые могли бы создавать семьи и рожать детей в будущем.

Рождаемость в Украине падает, а смертность превышает количество новорожденных

Еще до начала полномасштабной войны демографическая ситуация в Украине была сложной. От провозглашения независимости в 1991 году, когда население страны вместе с Крымом и Донбассом составило около 52 млн. человек, рождаемость ежегодно отставала от смертности. Российское вторжение только усугубило эту проблему.

По данным The Economist, суммарный коэффициент рождаемости в Украине сократился с 1,2 ребенка на одну женщину в 2020 году до 0,8-0,9. Это один из самых низких показателей среди больших стран мира. Для стабильного воспроизводства населения этот показатель должен составлять 2,1 ребенка в женщину.

В первой половине 2026 года смертность в Украине превышала рождаемость более чем в три раза. На количество потенциальных родителей и матерей влияют боевые потери, мобилизация и неопределенность из-за войны.

Демографиня Светлана Аксенова отмечает, что большинство украинских пар откладывают рождение детей. По ее словам, чем дольше люди откладывают решение об отцовстве, тем выше риск, что ребенок в конце концов так и не родится.

Дополнительной проблемой стало сокращение молодых людей. Украинцы, рожденные в 1990-х и 2000-х годах, уже составляют самое маленькое поколение в современной истории страны. Поэтому даже после окончания войны Украина не сможет рассчитывать на масштабный послевоенный бэби-бум.

Каким будет население Украины до 2040 года

Прогноз населения Украины до 2040 года остается неутешительным. По более реалистичному сценарию Организации Объединенных Наций в течение следующих двух десятилетий количество жителей страны будет ежегодно сокращаться на 0,7–0,9%.

При таком сценарии к 2040 году в Украине останется около 25 млн человек. Этот прогноз предполагает, что оккупированные территории не вернутся под контроль Киева.

Если война будет продолжаться до 2030-х годов, демографический кризис может стать еще более масштабным. Миллионы украинцев, родившихся в 1990-х годах, могут отказаться от рождения детей. По оценке Аксеновой, коэффициент рождаемости тогда может упасть до 0,6 ребенка на одну женщину.

Больше рождений в таком случае ожидается в более безопасных западных регионах страны. Прифронтовые территории могут столкнуться с постепенным обезлюдением.

Ранее демографическая стратегия правительства предполагала небольшой рост населения к 2030 году. Однако этот план разрабатывался с расчетом на завершение войны в 2026 году и возвращение Украины к границам 1991 года. В настоящее время такие условия уже не выглядят реалистичными.

Украина вводит выплаты за рождение детей

Чтобы замедлить сокращение населения, Украина внедряет финансовые стимулы для родителей. Новый закон предусматривает выплату 50 тыс. грн за рождение ребенка и ежемесячное пособие в размере 7 тыс. грн в течение первого года его жизни.

Также действуют программы поддержки расходов по уходу за детьми. С 2024 г. государство оплачивает лечение бесплодия для женщин, а военнослужащие могут бесплатно заморозить яйцеклетки или сперму.

Однако эксперты сомневаются, что финансовая помощь может существенно изменить ситуацию в условиях войны. Даже в мирное время такие выплаты оказывают ограниченное влияние на рождаемость.

На фоне демографического спада в России раздаются заявления о сокращении украинского населения. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в мае назвал ситуацию "биологической смертью нации". Советник Владимира Путина Антон Кобяков в сентябре заявил, что Украину якобы может спасти только Россия.

Украине может понадобиться миллионы иностранных работников

После войны одним из способов преодоления демографического кризиса может стать привлечение мигрантов. По оценке Европейского банка реконструкции и развития, Украине уже сейчас не хватает 2,5 млн. работников.

При этом официально в стране зарегистрировано всего около 9,5 тыс. трудовых мигрантов. Компании, желающие нанимать иностранцев, жалуются на бюрократические препятствия.

В настоящее время правительство прежде всего рассчитывает привлекать к работе остающихся в стране украинцев, в частности женщин, ветеранов войны и внутренне перемещенных лиц. Однако этому мешают трудности с трудоустройством ветеранов и нехватка возможностей по уходу за детьми.

Замминистра экономики Дария Марчак заявила, что Украина будет рассматривать привлечение иностранных работников только после того, как полностью использует потенциал граждан внутри страны и за рубежом. Однако исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает, что для восстановления страны после войны украинских работников будет недостаточно.

По его словам, Украине точно пригодятся иностранные работники.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко выступает за введение запрета на выезд из Украины для граждан непризывного возраста.

По имеющимся данным, почти каждый пятый украинец хотел бы уехать за границу на постоянное проживание. При этом среди тех, кто планирует покинуть страну навсегда, мужчин больше, чем женщин.