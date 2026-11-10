Демографічна криза в Україні поглиблюється: населення може скоротитися до 25 млн до 2040 року

В Україні стрімко падає народжуваність, а смертність більш ніж утричі перевищує кількість народжень. Через повномасштабну війну, масову еміграцію та втрати населення країна ризикує зіткнутися з масштабною демографічною кризою, яка може призвести до скорочення кількості жителів до 25 млн до 2040 року.

За оцінками видання The Economist, від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році населення на підконтрольній Україні території скоротилося приблизно з 37 млн до 27–28 млн осіб.

Ще 3–5 млн українців перебувають на окупованих Росією територіях, а мільйони громадян виїхали за кордон.

Однією з головних причин демографічного спаду стала масова еміграція. Понад 5 млн українців зараз живуть за межами країни, переважно в Європі. При цьому дедалі менше біженців планують повертатися додому. За даними Центру економічної стратегії в Києві, наприкінці 2022 року про намір повернутися заявляли 74% опитаних, а зараз таких залишилося 43%.

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Виїзд переважно жінок і дітей до 44 років додатково погіршує демографічну ситуацію. Україна втрачає не лише нинішнє населення, а й нові покоління, які могли б створювати сім'ї та народжувати дітей у майбутньому.

Народжуваність в Україні падає, а смертність перевищує кількість новонароджених

Ще до початку повномасштабної війни демографічна ситуація в Україні була складною. Від проголошення незалежності у 1991 році, коли населення країни разом із Кримом і Донбасом становило близько 52 млн осіб, народжуваність щороку відставала від смертності. Російське вторгнення лише поглибило цю проблему.

За даними The Economist, сумарний коефіцієнт народжуваності в Україні скоротився з 1,2 дитини на одну жінку у 2020 році до 0,8–0,9. Це один із найнижчих показників серед великих країн світу. Для стабільного відтворення населення цей показник має становити 2,1 дитини на жінку.

У першій половині 2026 року смертність в Україні перевищувала народжуваність більш ніж утричі. На кількість потенційних батьків і матерів впливають бойові втрати, мобілізація та невизначеність через війну.

Демографиня Світлана Аксьонова зазначає, що більшість українських пар відкладають народження дітей. За її словами, що довше люди відкладають рішення про батьківство, то вищий ризик, що дитина зрештою так і не народиться.

Додатковою проблемою стало скорочення кількості молодих людей. Українці, народжені у 1990-х і 2000-х роках, уже становлять найменше покоління в сучасній історії країни. Тому навіть після завершення війни Україна не зможе розраховувати на масштабний післявоєнний бебі-бум.

Яким буде населення України до 2040 року

Прогноз населення України до 2040 року залишається невтішним. За більш реалістичним сценарієм Організації Об'єднаних Націй, протягом наступних двох десятиліть кількість жителів країни щороку скорочуватиметься на 0,7–0,9%.

За такого сценарію до 2040 року в Україні залишиться близько 25 млн осіб. Цей прогноз передбачає, що окуповані території не повернуться під контроль Києва.

Якщо війна триватиме до 2030-х років, демографічна криза може стати ще масштабнішою. Мільйони українців, народжених у 1990-х роках, можуть відмовитися від народження дітей. За оцінкою Аксьонової, коефіцієнт народжуваності тоді може впасти до 0,6 дитини на одну жінку.

Найбільше народжень у такому разі очікується в безпечніших західних регіонах країни. Прифронтові території можуть зіткнутися з поступовим знелюдненням.

Раніше демографічна стратегія уряду передбачала невелике зростання населення до 2030 року. Однак цей план розробляли з розрахунком на завершення війни у 2026 році та повернення України до кордонів 1991 року. Нині такі умови вже не виглядають реалістичними.

Україна запроваджує виплати за народження дітей

Щоб уповільнити скорочення населення, Україна запроваджує фінансові стимули для батьків. Новий закон передбачає виплату 50 тис. грн за народження дитини та щомісячну допомогу в розмірі 7 тис. грн протягом першого року її життя.

Також діють програми підтримки витрат на догляд за дітьми. Із 2024 року держава оплачує лікування безпліддя для жінок, а військовослужбовці можуть безкоштовно заморозити яйцеклітини або сперму.

Однак експерти сумніваються, що фінансова допомога зможе суттєво змінити ситуацію в умовах війни. Навіть у мирний час такі виплати мають обмежений вплив на народжуваність.

На тлі демографічного спаду в Росії лунають заяви про скорочення українського населення. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у травні назвав ситуацію "біологічною смертю нації". Радник Володимира Путіна Антон Кобяков у вересні заявив, що Україну нібито може врятувати лише Росія.

Україні може знадобитися мільйони іноземних працівників

Після завершення війни одним зі способів подолання демографічної кризи може стати залучення мігрантів. За оцінкою Європейського банку реконструкції та розвитку, Україні вже зараз бракує 2,5 млн працівників.

При цьому офіційно в країні зареєстровано лише близько 9,5 тис. трудових мігрантів. Компанії, які хочуть наймати іноземців, скаржаться на бюрократичні перешкоди.

Наразі уряд насамперед розраховує залучати до роботи українців, які залишаються в країні, зокрема жінок, ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб. Однак цьому заважають труднощі з працевлаштуванням ветеранів і нестача можливостей для догляду за дітьми.

Заступниця міністра економіки Дарія Марчак заявила, що Україна розглядатиме залучення іноземних працівників лише після того, як повністю використає потенціал громадян усередині країни та за кордоном. Однак виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський вважає, що для відбудови країни після війни українських працівників буде недостатньо.

За його словами, Україні точно знадобляться іноземні працівники.

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко, виступає за запровадження заборони на виїзд з України для громадян непризовного віку.

За наявними даними, майже кожен п'ятий українець хотів би виїхати за кордон на постійне проживання. При цьому серед тих, хто планує залишити країну назавжди, чоловіків більше, ніж жінок.