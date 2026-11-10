Три тысячи долларов на восстановление хозяйства: кто может получить помощь

В среднем три тысячи долларов на возобновление сельскохозяйственной деятельности предлагают украинским семьям, фермерам и переселенцам. Программа международной организации Prosper Global работает в 13 областях, а деньги выплачивают в гривне по курсу НБУ.

Возобновить сельскохозяйственную деятельность, потерянную или поврежденную из-за войны войны, украинцам помогут деньгами. Поддержку предлагает международная гуманитарная организация Prosper Global с содействием Фонда Говарда Г. Баффета.

Кто может получить деньги

На помощь могут рассчитывать местные семьи, переселенцы, небольшие фермеры и предприятия, деятельность которых связана с сельским хозяйством. Средний размер выплаты составляет три тысячи долларов, однако конкретная сумма зависит от потребностей хозяйства – она может оказаться как больше, так и меньше. Средства перечисляются в гривне по актуальному курсу Национального банка.

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Среди местных жителей к участию приглашают тех, кто зарегистрирован на территориях, где продолжаются или раньше продолжались боевые действия, а сейчас проживает на подконтрольной Украине территории. Представляться могут и фермеры со статусом внутренне перемещенных лиц.

Программа включает 13 областей: Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Кировоградскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую, Черкасскую и Черниговскую.

Впрочем, есть и ограничения: деньги не выделяют в районах активных боевых действий, а также там, где доступ ограничен или существует высокий риск для жизни и ведения хозяйства.

Как подать заявку

Средства распределяют на конкурсной основе – организаторы проверяют заявки и учитывают ситуацию в регионе. Подача документов не гарантирует выплату.

Чтобы принять участие, нужно зайти на сайт Prosper Global, зарегистрироваться на главной странице и заполнить заявку, ответив на вопросы о своей деятельности. Отдельно придется объяснить, как война повлияла на хозяйство и на что планируется потратить помощь. Подробный бизнес-план на этом этапе не нужен – достаточно рассказать о хозяйстве, его нынешнем состоянии и потребностях.

Ранее сообщалось, что часть украинских пенсионеров имеет право на дополнительные выплаты, которые способны существенно увеличить размер пенсии. Законодательство в 2026 г. предусматривает несколько оснований для назначения таких надбавок.

Также сообщалось, что доходы украинских беженцев, получавших социальную помощь в Австрии, взялись проверять местные власти. Речь идет о тех, кто, по имеющимся данным, не сообщил о пенсионных выплатах из Украины. Только в Нижней Австрии сумма, которую потенциально придется вернуть, составляет не менее 445 тысяч евро.