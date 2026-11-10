Три тисячі доларів на відновлення господарства: хто може отримати допомогу

У середньому три тисячі доларів на відновлення сільськогосподарської діяльності пропонують українським родинам, фермерам і переселенцям. Програма міжнародної організації Prosper Global діє в 13 областях, а гроші виплачують у гривні за курсом НБУ.

Відновити сільськогосподарську діяльність, втрачену або пошкоджену через війну, українцям допоможуть грошима. Підтримку пропонує міжнародна гуманітарна організація Prosper Global за сприяння Фонду Говарда Г. Баффета.

Хто може отримати гроші

Розраховувати на допомогу можуть місцеві родини, переселенці, невеликі фермери та підприємства, діяльність яких пов'язана з сільським господарством. Середній розмір виплати становить три тисячі доларів, однак конкретна сума залежить від потреб господарства – вона може виявитися як більшою, так і меншою. Кошти перераховують у гривні за актуальним курсом Національного банку.

Серед місцевих жителів до участі запрошують тих, хто зареєстрований на територіях, де тривають або раніше тривали бойові дії, а зараз мешкає на підконтрольній Україні території. Подаватися можуть і фермери зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

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Програма охоплює 13 областей: Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Кіровоградську, Київську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську, Черкаську та Чернігівську.

Втім, є й обмеження: гроші не виділяють у районах активних бойових дій, а також там, де доступ обмежений або де існує високий ризик для життя й ведення господарства.

Як подати заявку

Кошти розподіляють на конкурсній основі – організатори перевіряють заявки та зважають на безпекову ситуацію в регіоні. Тож подання документів не гарантує виплату.

Щоб узяти участь, потрібно зайти на сайт Prosper Global, зареєструватися на головній сторінці та заповнити заявку, відповівши на запитання про свою діяльність. Окремо доведеться пояснити, як війна вплинула на господарство й на що саме планується витратити допомогу. Детальний бізнес-план на цьому етапі не потрібен – достатньо розповісти про господарство, його нинішній стан і потреби.

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