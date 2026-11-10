Українцям можуть доплачувати до пенсії: які 8 підстав дають право на надбавки

Деякі українські пенсіонери мають право на додаткові виплати, які можуть суттєво збільшити розмір їхньої пенсії. У 2026 році законодавство передбачає кілька підстав для призначення надбавок.

За даними Пенсійного фонду України, це стосується зокрема надбавок за утримання непрацездатних родичів, потребу в сторонньому догляді, тривалий страховий стаж та проживання у гірській місцевості. Водночас частину коштів Пенсійний фонд нараховує автоматично, а для інших виплат потрібно подавати заяву.

За утримання непрацездатних членів сім'ї

Однією з підстав для збільшення пенсії є утримання непрацездатних членів родини. Зокрема, непрацюючим пенсіонерам, які утримують дітей віком до 18 років, передбачена доплата 150 грн на кожну дитину.

Для непрацюючих військових пенсіонерів діють інші умови. Їм можуть встановити надбавку в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це 1297,50 грн на кожного непрацездатного члена сім'ї.

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Водночас є важлива умова: родич, на якого оформлюють виплату, не повинен отримувати власну пенсію або державну соціальну допомогу. Якщо в родині є декілька пенсіонерів, таку надбавку призначають лише одному з них — за їхнім вибором.

Для оформлення необхідно звернутися до Пенсійного фонду та надати документи, які підтверджують родинні зв'язки й факт утримання непрацездатної людини.

Кому належить надбавка за потребу в догляді

Ще одна підстава для збільшення пенсійної виплати — необхідність постійного стороннього догляду. Право на таку надбавку мають визначені законодавством категорії пенсіонерів, зокрема люди з інвалідністю I групи, а також окремі одинокі пенсіонери, які потребують допомоги інших осіб.

Для призначення виплати потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та медичними документами, які підтверджують необхідність стороннього догляду. При цьому законодавство не дозволяє одночасно отримувати таку пенсійну надбавку та державну соціальну допомогу на догляд.

Тому перед оформленням варто з'ясувати, яка саме виплата передбачена для конкретної категорії отримувача.

Доплати за донорство: важливі зміни у 2026 році

Окремі пенсійні надбавки передбачені для почесних донорів України. Їхній розмір становить 10% прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

Для отримання статусу почесного донора раніше необхідно було безоплатно здати:

40 максимально допустимих доз крові;

60 доз плазми;

40 доз клітин крові.

Однак у 2026 році відбулися законодавчі зміни. Зокрема, з 26 січня новим отримувачам такої надбавки її вже не призначають. Водночас люди, які набули право на виплату до цієї дати, можуть продовжувати її отримувати.

Отже, під час оформлення важливо враховувати не лише наявність донорського посвідчення, а й дату набуття права на відповідну надбавку.

Проживанню в гірській місцевості

Ще одна можливість отримувати більшу пенсію передбачена для людей, які проживають або працюють у населених пунктах зі статусом гірських. Для таких громадян законодавство передбачає підвищення виплат на 20%.

Щоб скористатися цією можливістю, потрібно виконати встановлені умови. Зокрема, проживати або працювати у відповідному населеному пункті щонайменше шість місяців поспіль. Також необхідно оформити посвідчення жителя гірського населеного пункту. Для цього слід звернутися до органу місцевого самоврядування.

Після отримання посвідчення пенсіонер може подати заяву до Пенсійного фонду та документи для призначення надбавки. У 2026 році право на таке підвищення поширюється також на внутрішньо переміщених осіб, які відповідають установленим вимогам.

Надбавки за особливі заслуги та понаднормовий стаж

Збільшити пенсію можна також завдяки тривалому страховому стажу. Якщо людина має більше років страхового стажу, ніж передбачено законодавством для її категорії, їй можуть встановити відповідну доплату.

Для пенсій, призначених або перерахованих після 1 жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад:

35 років — для чоловіків;

30 років — для жінок.

Для пенсій, призначених раніше, діють інші показники: 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Розмір надбавки становить 1% від розрахованого розміру пенсії за кожен повний рік понаднормового стажу. Водночас у 2026 році виплата не може перевищувати 25,95 грн за кожен додатковий рік.

Неповні роки стажу під час розрахунку не враховують.

Крім того, законодавство передбачає підвищення для окремих категорій громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, статус ветеранів війни або постраждали внаслідок політичних репресій. Розмір таких виплат залежить від конкретного статусу та відповідних законодавчих норм.

Як оформити додаткові виплати до пенсії

Не всі надбавки призначають автоматично. Якщо право на певну виплату виникає за заявою, пенсіонеру потрібно самостійно звернутися до Пенсійного фонду. Зробити це можна у сервісному центрі ПФУ або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Залежно від виду надбавки можуть знадобитися:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи про родинні зв'язки;

підтвердження факту утримання непрацездатного родича;

медичний висновок про необхідність стороннього догляду;

документи, які підтверджують спеціальний статус або право на відповідну виплату.

Перед поданням заяви варто перевірити, чи відповідає пенсіонер усім умовам конкретної надбавки.

Важливо також враховувати, що можливість одночасного отримання кількох доплат залежить від їхнього виду та законодавчих обмежень. Тому наявність декількох підстав не завжди означає, що всі виплати можна буде підсумувати.

Таким чином, пенсіонерам варто перевірити свою пенсійну справу та з'ясувати, чи враховані всі належні їм надбавки. У деяких випадках саме відсутність заяви або підтвердних документів може бути причиною того, що людина не отримує передбачені законом кошти.

Раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд може не зарахувати до страхового стажу періоди роботи в Росії та Білорусі. Водночас стаж, набутий до 1992 року, у деяких випадках можна підтвердити без довідки з пенсійних органів цих країн. Якщо ПФУ відмовляється зараховувати окремі періоди роботи, таке рішення можна оскаржити в суді.

Крім того, Пенсійний фонд України в окремих ситуаціях може припинити виплату пенсії або відмовити в її призначенні громадянам, які перебувають за кордоном.