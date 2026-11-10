Украинцы могут получить доплаты к пенсии: какие 8 оснований дают право на надбавки

Некоторые украинские пенсионеры имеют право на дополнительные выплаты, которые могут существенно увеличить их пенсию. В 2026 году законодательство предусматривает несколько оснований для назначения надбавок.

По данным Пенсионного фонда Украины, это касается, в частности, надбавок за содержание нетрудоспособных родственников, потребность в постороннем уходе, длительный страховой стаж и проживание в горной местности. В то же время, часть средств Пенсионный фонд начисляет автоматически, а для других выплат нужно подавать заявление.

За содержание нетрудоспособных членов семьи

Одним из оснований для увеличения пенсии есть содержание нетрудоспособных членов семьи. В частности, неработающим пенсионерам, удерживающим детей в возрасте до 18 лет, предусмотрена доплата 150 грн на каждого ребенка.

Для неработающих военных пенсионеров действуют другие условия. Им могут установить надбавку в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это 1297,50 грн на каждого нетрудоспособного члена семьи.

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В то же время, есть важное условие: родственник, на которого оформляют выплату, не должен получать собственную пенсию или государственную социальную помощь. Если в семье есть несколько пенсионеров, такую надбавку назначают только одному из них по их выбору.

Для оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить документы, подтверждающие родственные связи и факт содержания нетрудоспособного человека.

Кому принадлежит надбавка при необходимости ухода

Еще одно основание для увеличения пенсионной выплаты – необходимость постоянного постороннего ухода. Право на такую надбавку имеют определенные законодательством категории пенсионеров, в том числе люди с инвалидностью I группы, а также отдельные одинокие пенсионеры, нуждающиеся в помощи других лиц.

Для назначения выплаты следует обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и медицинскими документами, подтверждающими необходимость постороннего ухода. При этом законодательство не разрешает одновременно получать такую пенсионную надбавку и государственную социальную помощь по уходу.

Поэтому перед оформлением следует выяснить, какая выплата предусмотрена для конкретной категории получателя.

Доплаты за донорство: важные изменения в 2026 году

Отдельные пенсионные надбавки предусмотрены для почетных доноров Украины. Их размер составляет 10% прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц.

Для получения статуса почетного донора раньше необходимо было бесплатно сдать:

40 максимально допустимых доз крови;

60 доз плазмы;

40 доз клеток крови.

Однако в 2026 г. произошли законодательные изменения. В частности, с 26 января новым получателям такой прибавки ее уже не назначают. В то же время люди, получившие право на выплату к этой дате, могут продолжать ее получать.

Следовательно, при оформлении важно учитывать не только наличие донорского удостоверения, но и дату обретения права на соответствующую надбавку.

Проживание в горной местности

Еще одна возможность получать большую пенсию предусмотрена для проживающих или работающих в населенных пунктах со статусом горных. Для таких граждан законодательство предусматривает повышение выплат на 20%.

Чтобы использовать эту возможность, необходимо выполнить установленные условия. В частности, проживать или работать в соответствующем населенном пункте не менее шести месяцев подряд. Также необходимо оформить удостоверение жителя горного населённого пункта. Для этого следует обратиться в орган местного самоуправления.

После получения удостоверения пенсионер может подать заявление в Пенсионный фонд и документы по назначению надбавки. В 2026 году право на такое повышение распространяется также на внутренне перемещенные лица, отвечающие установленным требованиям.

Надбавки за особые заслуги и сверхурочный стаж

Увеличить пенсию можно также благодаря продолжительному страховому стажу. Если человек имеет больше лет страхового стажа, чем предусмотрено законодательством для его категории, ему могут установить соответствующую доплату.

Для пенсий, назначенных или перечисленных после 1 октября 2011 года, сверхурочным считается стаж сверх:

35 лет – для мужчин;

30 лет – для женщин.

Для назначенных ранее пенсий действуют другие показатели: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Размер надбавки составляет 1% от рассчитанного размера пенсии за каждый полный год сверхурочного стажа. В то же время в 2026 году выплата не может превышать 25,95 грн за каждый дополнительный год.

Неполные годы стажа при расчете не учитывают.

Кроме того, законодательство предусматривает повышение для отдельных категорий граждан, имеющих особые заслуги перед Украиной, статус ветеранов войны или пострадавших в результате политических репрессий. Размер таких выплат зависит от конкретного статуса и соответствующих законодательных норм.

Как оформить дополнительные выплаты к пенсии

Не все прибавки назначаются автоматически. Если право на определенную выплату возникает по заявлению, пенсионеру нужно самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это можно в сервисном центре ПФУ или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

В зависимости от вида надбавки могут потребоваться:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о родственных связях;

подтверждение факта содержания нетрудоспособного родственника;

медицинское заключение о необходимости постороннего ухода;

документы, подтверждающие специальный статус или право на соответствующую выплату.

Перед подачей заявления следует проверить, отвечает ли пенсионер всем условиям конкретной надбавки.

Важно также учитывать, что возможность одновременного получения нескольких доплат зависит от их вида и ограничений. Поэтому наличие нескольких оснований не всегда означает, что все выплаты можно будет подытожить.

Таким образом, пенсионерам следует проверить свое пенсионное дело и выяснить, учтены ли все причитающиеся им надбавки. В некоторых случаях именно отсутствие заявления или подтверждающих документов может быть причиной того, что человек не получает предусмотренные законом средства.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд может не отнести к страховому стажу периоды работы в России и Беларуси. В то же время, стаж, приобретенный до 1992 года, в некоторых случаях можно подтвердить без справки из пенсионных органов этих стран. Если ПФУ отказывается относить отдельные периоды работы, такое решение можно обжаловать в суде.

Кроме того, Пенсионный фонд Украины в отдельных ситуациях может прекратить выплату пенсии или отказать в ее назначении гражданам, находящимся за границей.