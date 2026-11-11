Киев теряет первенство: какая область сравнялась со столицей по туристическому сбору

За девять месяцев 2026 года туристический сбор принес общинам 287,22 млн. грн. Киев и Львовщина возглавили рейтинг, а Ровенщина показала рекордный рост.

По данным Опендатабот, это на 23% больше, чем за девять месяцев прошлого года. Общая сумма поступлений увеличилась на 53 млн грн, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 почти удвоилась.

Аналитики отмечают, что больше всего средств от туристического сбора получили бюджеты Киева и Львовской области. В то же время заметный рост демонстрируют и регионы, ранее уступавшие основным туристическим центрам по объемам таких поступлений.

Какие регионы Украины получили больше всего туристического сбора

В 2026 году Львовщина практически сравнялась со столицей по сумме туристического сбора. Оба региона принесли местным бюджетам по 55,21 млн. грн. Разница между показателями составляет всего около 6 тысяч гривен.

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Однако динамика поступлений у них разная. За год Киев увеличил сумму туристического сбора на 8%, тогда как Львовская область – на 30%.

В четверку лидеров также вошли:

Ивано-Франковская область — 40 млн грн;

Закарпатская область — 30,42 млн грн.

Таким образом, на Киев, Львовщину, Ивано-Франковскую область и Закарпатье приходится 63% всех поступлений туристического сбора в Украине.

Где туристический сбор рос быстрее всего

Если сравнивать не общие суммы, а темпы роста за год, лидером стала Ровенская область. По данным Opendatabot, поступления туристического сбора там увеличились на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Другие регионы с высокими показателями прироста:

Закарпатская область — 44%;

Черкасская область — 43%.

Для сравнения, во Львовской области поступления выросли на 30%, а в Киеве — на 8%.

В то же время скорость увеличения поступлений не обязательно означает, что именно эти регионы принимают больше всего туристов. На показатели влияют также ставки местного сбора, особенности работы заведений и полнота уплаты налога.

Кто платит туристический сбор в Украине

Аналитики также распределили поступления по категориям плательщиков.

За девять месяцев 2026 года компании обеспечили 154,25 млн грн, или 54% общей суммы туристического сбора. Еще 132,97 млн грн (46%) пришлось на физических лиц-предпринимателей.

В 16 регионах основную часть туристического сбора платят именно ФЛПы. Наибольшая их доля зафиксирована в Черновицкой области – 87% всех поступлений региона.

В то же время, только в шести регионах большую часть платежей обеспечивают компании. Выразительнее всего эта тенденция проявляется в Киеве: здесь юридические лица уплатили 81% туристического сбора.

Эти данные демонстрируют отличия в структуре туристического бизнеса в разных частях страны. В одних регионах значительную роль играют гостиничные сети и крупные предприятия, в других частные усадьбы, небольшие гостиницы и предприниматели.

На что общины тратят туристический сбор

Туристический сбор является местным налогом, который платят люди во время проживания в гостиницах, хостелах, усадьбах и других заведениях размещения. Его конкретную ставку устанавливают органы местного самоуправления.

Средства поступают в бюджеты соответствующих общин, а значит, остаются финансовым ресурсом местного уровня. Такие поступления могут использоваться для развития туристической инфраструктуры, благоустройства общин, обустройства зон отдыха и поддержки местных туристических объектов.

В то же время, увеличение туристического сбора не стоит автоматически отождествлять с ростом количества путешественников на 23%. Финансовый показатель зависит не только от туристического потока, но и от ставок налога, стоимости и эффективности его администрирования.

Ранее Фокус писал, что за первые четыре месяца 2026 местные бюджеты получили 112 млн грн туристического сбора, что на 13,1% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Тогда среди лидеров были Киев, Львовская и Ивано-Франковская области. Детальнее — в материале о поступлении туристического сбора и регионах-лидерах.

Также мы сообщали, что туризм в Украине обеспечил местным бюджетам рекордные поступления в первом полугодии 2025 года. Тогда предприятия и частные предприниматели уплатили 142,6 млн. грн. туристического сбора, а среди регионов с наибольшими поступлениями были Киев, Львовщина и западные области.