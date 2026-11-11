Київ втрачає першість: яка область зрівнялася зі столицею за туристичним збором

За дев'ять місяців 2026 року туристичний збір приніс громадам 287,22 млн грн. Київ і Львівщина очолили рейтинг, а Рівненщина показала рекордне зростання.

За даними Опендатабот, це на 23% більше, ніж за дев'ять місяців минулого року. Загальна сума надходжень збільшилася на 53 млн грн, а порівняно з аналогічним періодом 2021 року майже подвоїлася.

Аналітики наголошують, що найбільше коштів від туристичного збору отримали бюджети Києва та Львівської області. Водночас помітне зростання демонструють і регіони, які раніше поступалися основним туристичним центрам за обсягами таких надходжень.

Які регіони України отримали найбільше туристичного збору

У 2026 році Львівщина практично зрівнялася зі столицею за сумою туристичного збору. Обидва регіони принесли місцевим бюджетам по 55,21 млн грн. Різниця між показниками становить лише близько 6 тисяч гривень.

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Однак динаміка надходжень у них різна. За рік Київ збільшив суму туристичного збору на 8%, тоді як Львівська область — на 30%.

До четвірки лідерів також увійшли:

Івано-Франківська область — 40 млн грн;

Закарпатська область — 30,42 млн грн.

Таким чином, на Київ, Львівщину, Івано-Франківщину та Закарпаття припадає 63% усіх надходжень туристичного збору в Україні.

Де туристичний збір зростав найшвидше

Якщо порівнювати не загальні суми, а темпи зростання за рік, лідером стала Рівненська область. За даними Opendatabot, надходження туристичного збору там збільшилися на 47% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Інші регіони з високими показниками приросту:

Закарпатська область — 44%;

Черкаська область — 43%.

Для порівняння, на Львівщині надходження зросли на 30%, а в Києві — на 8%.

Водночас швидкість збільшення надходжень не обов'язково означає, що саме ці регіони приймають найбільше туристів. На показники впливають також ставки місцевого збору, особливості роботи закладів розміщення та повнота сплати податку.

Хто сплачує туристичний збір в Україні

Аналітики також розподілили надходження за категоріями платників.

Упродовж дев'яти місяців 2026 року компанії забезпечили 154,25 млн грн, або 54% загальної суми туристичного збору. Ще 132,97 млн грн (46%) припало на фізичних осіб-підприємців.

У 16 регіонах основну частину туристичного збору сплачують саме ФОПи. Найбільша їхня частка зафіксована в Чернівецькій області — 87% від усіх надходжень регіону.

Водночас лише в шести регіонах більшу частину платежів забезпечують компанії. Найвиразніше ця тенденція проявляється в Києві: тут юридичні особи сплатили 81% туристичного збору.

Ці дані демонструють відмінності у структурі туристичного бізнесу в різних частинах країни. В одних регіонах значну роль відіграють готельні мережі та великі підприємства, в інших — приватні садиби, невеликі готелі й підприємці.

На що громади витрачають туристичний збір

Туристичний збір є місцевим податком, який сплачують люди під час тимчасового проживання в готелях, хостелах, садибах та інших закладах розміщення. Його конкретну ставку встановлюють органи місцевого самоврядування.

Кошти надходять до бюджетів відповідних громад, а отже, залишаються фінансовим ресурсом місцевого рівня. Такі надходження можуть використовуватися для розвитку туристичної інфраструктури, доброустрою громад, облаштування зон відпочинку та підтримки місцевих туристичних об'єктів.

Водночас збільшення туристичного збору не варто автоматично ототожнювати зі зростанням кількості мандрівників на 23%. Фінансовий показник залежить не лише від туристичного потоку, а й від ставок податку, вартості проживання та ефективності його адміністрування.

Раніше Фокус писав, що за перші чотири місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 112 млн грн туристичного збору, що на 13,1% більше, ніж за аналогічний період 2025-го. Тоді серед лідерів також були Київ, Львівська та Івано-Франківська області. Детальніше — у матеріалі про надходження туристичного збору та регіони-лідери.

Також ми повідомляли, що туризм в Україні забезпечив місцевим бюджетам рекордні надходження у першому півріччі 2025 року. Тоді підприємства та приватні підприємці сплатили 142,6 млн грн туристичного збору, а серед регіонів із найбільшими надходженнями були Київ, Львівщина та західні області.