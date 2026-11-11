Свет будут отключать круглые сутки: какие графики будут действовать в Украине 12 ноября

В четверг, 12 ноября, в Украине вновь будут действовать графики отключений электроэнергии. Из-за последствий российских атак свет будут отключать в нескольких регионах в течение суток, бытовым потребителям придется пережить от одной до трёх очередей, а промышленности ограничат мощность.

Отключения электроэнергии 12 ноября вновь затронут часть регионов Украины и будут продолжаться круглосуточно. Причина — последствия российских ударов по энергосистеме, пояснили в "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей будут введены почасовые графики в объеме от одной до трёх очередей, а предприятиям ограничат мощность. Ремонтники работают без перерыва, чтобы восстановить поврежденное оборудование и сети и как можно быстрее вернуть электричество в дома. Точное время отключений следует проверять на официальных ресурсах своего оператора системы распределения.

Графики отключений электроэнергии по регионам

В Полтавской области с полуночи до 08:00 и с 22:00 до конца суток будут отключать 2 очереди, а днём, с 08:00 до 22:00, количество очередей увеличится до 2,5. Об этом сообщает "Полтаваоблэнерго".

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Отключение электричества в Полтавской области

В Киеве графики ввели из-за дефицита мощности; киевляне могут найти свой адрес на сайте ДТЭК. В Киевской области ограничения затронут все подочереди; дольше всех, до 13 часов, без электроэнергии останутся подчерги 2.1 и 2.2.

Отключение электричества в Киевской области

В Одесской области с 00:00 до 06:00 электричество будет во всех группах. Самое длительное отключение электроэнергии ожидается в группах 6.1 и 6.2 (7,5 часа), самое короткое — в группах 2.1 и 2.2 (2,5 часа), сообщает ДТЭК.

Отключение электричества в Одесской области

"Николаевоблэнерго" будет отключать свет в течение суток по очереди. Дольше всего, 7 часов, в Николаевской области без электричества будет подочередь 6.1 (с 08:30 до 12:00 и с 15:30 до 19:00), а 3.1, 4.1, 5.1, 5.2 и 6.2 будут обесточены лишь на 3,5 часа. Ситуация может измениться, поэтому свой адрес стоит проверять на сайте off.energy.mk.ua.

Отключение электричества в Николаевской области

В Запорожской области дольше всего — по 12 часов — без света останутся подочереди 3.1 и 6.2, в которых отключения будут происходить трижды: с 04:00 до 09:00, с 13:00 до 18:00 и с 22:00 до полуночи. Меньше всего, 5 часов, отключение электроэнергии продлится для 1.1, 2.2, 5.1, 5.2 и 6.1. Указанное время уже учитывает полчаса на переключение, а для промышленности круглосуточно будут действовать графики ограничения мощности в пяти очередях, сообщает газета "МИГ".

Отключение электричества в Запорожской области

В Черкасской области "Черкассыоблэнерго" разделило потребителей на 12 подгрупп. Дольше всего, 13 часов, без света будет 4.2, которую будут отключать пять раз в сутки, а меньше всего, 7 часов, — 4.1. Для остальных отключения электроэнергии будут длиться от 8 до 12 часов, пишет "Суспильне Черкасы".

Отключение электричества в Черкасской области

На Буковине "Черновцыоблэнерго" будет отключать электроэнергию в 12 группах, а промышленность будет работать с ограничением мощности. Объемы могут меняться в течение суток в зависимости от состояния энергосистемы, говорится в материале "Черновцы 24".

Отключение электричества на Буковине

В Днепропетровской области графики обнародовала ЦИК. Согласно данным, ни одно отключение не продлится дольше 3,5 часов подряд. В сумме дольше всех, 9 часов, без света будут группы 5.1 и 5.2 (с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30 и с 19:30 до 23:00), меньше всего — 4,5 часа — группа 2.2.

Графики отключений электроэнергии в Днепропетровской области

Ранее заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук призвала не верить разговорам о скором мире, ведь Россия наращивает производство оружия, и посоветовала заранее запастись водой.

Кроме того, в Киевской области по просьбе военных будет усилено светомаскировка, сообщил глава ОГА Тимур Ткаченко.