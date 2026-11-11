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Світло вимикатимуть усю добу: які графіки діятимуть в Україні 12 листопада

Скільки вимикатимуть світло 12 листопада по усій Україні
Відключення світла 12 листопада | Фото: pexels.com

У четвер, 12 листопада, в Україні знову діятимуть графіки знеструмлень. Через наслідки російських атак світло вимикатимуть у кількох регіонах протягом усієї доби, побутовим споживачам доведеться пережити від однієї до трьох черг, а промисловості обмежать потужність.

Відключення світла 12 листопада знову торкнуться частини регіонів України, і триватимуть вони цілодобово. Причина в наслідках російських ударів по енергосистемі, пояснили в "Укренерго".

Для побутових споживачів запровадять погодинні графіки в обсязі від однієї до трьох черг, а підприємствам обмежать потужність. Ремонтники працюють без перерви, аби відновити пошкоджене обладнання й мережі та якнайшвидше повернути електрику в домівки. Точний час знеструмлень варто перевіряти на офіційних ресурсах свого оператора системи розподілу.

Графіки відключення світла по регіонах

На Полтавщині з півночі до 08:00 та з 22:00 до кінця доби вимикатимуть 2 черги, а вдень, з 08:00 до 22:00, обсяг зросте до 2,5 черги. Про це повідомляє "Полтаваобленерго".

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Скільки вимикатимуть світло 12 листопада в Полтавській області
Відключення світла на Полтавщині

У Києві графіки запровадили через дефіцит потужності, свою адресу кияни можуть знайти на сайті ДТЕК. У Київській області обмеження охоплять усі підчерги, найдовше, до 13 годин, без електроенергії будуть 2.1 і 2.2.

Скільки вимикатимуть світло 12 листопада у Київській області
Відключення світла на Київщині

На Одещині з 00:00 до 06:00 світло буде в усіх групах. Найтриваліше знеструмлення чекає на групи 6.1 і 6.2 (7,5 години), найкоротше на 2.1 і 2.2 (2,5 години), інформує ДТЕК.

Скільки вимикатимуть світло 12 листопада в Одеській області
Відключення світла на Одещині

"Миколаївобленерго" вимикатиме світло упродовж доби за підчергами. Найбільше, 7 годин, у Миколаївській області без електрики буде підчерга 6.1 (з 08:30 до 12:00 і з 15:30 до 19:00), а 3.1, 4.1, 5.1, 5.2 та 6.2 знеструмлять лише на 3,5 години. Ситуація може змінитися, тож свою адресу варто перевіряти на сайті off.energy.mk.ua.

Скільки вимикатимуть світло 12 листопада у Миколаївській області
Відключення світла на Миколаївщині

У Запорізькій області найдовше, по 12 годин, без світла будуть підчерги 3.1 і 6.2, які вимикатимуть тричі: з 04:00 до 09:00, з 13:00 до 18:00 та з 22:00 до півночі. Найменше, 5 годин, знеструмлення триватиме для 1.1, 2.2, 5.1, 5.2 та 6.1. Вказаний час уже враховує пів години на перемикання, а для промисловості цілодобово діятимуть графіки обмеження потужності в обсязі п'яти черг, повідомляє Газета МИГ.

Скільки вимикатимуть світло 12 листопада у Запорізькій області
Відключення світла у Запорізькій області

На Черкащині "Черкасиобленерго" розподілило споживачів на 12 підчерг. Найбільше, 13 годин, без світла буде 4.2, яку вимикатимуть п'ять разів за добу, а найменше, 7 годин, 4.1. Для решти знеструмлення триватимуть від 8 до 12 годин, пише Суспільне Черкаси.

Скільки вимикатимуть світло 12 листопада в Черкаській області
Відключення світла на Черкащині

На Буковині "Чернівціобленерго" знеструмлюватиме 12 груп, а промисловість працюватиме з обмеженням потужності. Обсяги можуть змінюватися впродовж доби залежно від стану енергосистеми, йдеться в матеріалі Чернівці 24.

Скільки вимикатимуть світло 12 листопада в Чернівецькій області
Відключення світла на Буковині

На Дніпропетровщині графіки оприлюднили ЦЕК. Згідно з даними, жодне відключення не триватиме довше 3,5 години поспіль. Сумарно найдовше, 9 годин, без світла будуть групи 5.1 і 5.2 (з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00), найменше, 4,5 години, група 2.2.

Скільки вимикатимуть світло 12 листопада по усій Україні
Графіки відключення світла на Дніпропетровщині

Раніше заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук закликала не вірити розмовам про швидкий мир, адже Росія нарощує випуск зброї, і порадила заздалегідь запастися водою.

Також на Київщині на запит військових посилять світломаскування, повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.