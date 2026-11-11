Світло вимикатимуть усю добу: які графіки діятимуть в Україні 12 листопада

У четвер, 12 листопада, в Україні знову діятимуть графіки знеструмлень. Через наслідки російських атак світло вимикатимуть у кількох регіонах протягом усієї доби, побутовим споживачам доведеться пережити від однієї до трьох черг, а промисловості обмежать потужність.

Відключення світла 12 листопада знову торкнуться частини регіонів України, і триватимуть вони цілодобово. Причина в наслідках російських ударів по енергосистемі, пояснили в "Укренерго".

Для побутових споживачів запровадять погодинні графіки в обсязі від однієї до трьох черг, а підприємствам обмежать потужність. Ремонтники працюють без перерви, аби відновити пошкоджене обладнання й мережі та якнайшвидше повернути електрику в домівки. Точний час знеструмлень варто перевіряти на офіційних ресурсах свого оператора системи розподілу.

Графіки відключення світла по регіонах

На Полтавщині з півночі до 08:00 та з 22:00 до кінця доби вимикатимуть 2 черги, а вдень, з 08:00 до 22:00, обсяг зросте до 2,5 черги. Про це повідомляє "Полтаваобленерго".

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Відключення світла на Полтавщині

У Києві графіки запровадили через дефіцит потужності, свою адресу кияни можуть знайти на сайті ДТЕК. У Київській області обмеження охоплять усі підчерги, найдовше, до 13 годин, без електроенергії будуть 2.1 і 2.2.

Відключення світла на Київщині

На Одещині з 00:00 до 06:00 світло буде в усіх групах. Найтриваліше знеструмлення чекає на групи 6.1 і 6.2 (7,5 години), найкоротше на 2.1 і 2.2 (2,5 години), інформує ДТЕК.

Відключення світла на Одещині

"Миколаївобленерго" вимикатиме світло упродовж доби за підчергами. Найбільше, 7 годин, у Миколаївській області без електрики буде підчерга 6.1 (з 08:30 до 12:00 і з 15:30 до 19:00), а 3.1, 4.1, 5.1, 5.2 та 6.2 знеструмлять лише на 3,5 години. Ситуація може змінитися, тож свою адресу варто перевіряти на сайті off.energy.mk.ua.

Відключення світла на Миколаївщині

У Запорізькій області найдовше, по 12 годин, без світла будуть підчерги 3.1 і 6.2, які вимикатимуть тричі: з 04:00 до 09:00, з 13:00 до 18:00 та з 22:00 до півночі. Найменше, 5 годин, знеструмлення триватиме для 1.1, 2.2, 5.1, 5.2 та 6.1. Вказаний час уже враховує пів години на перемикання, а для промисловості цілодобово діятимуть графіки обмеження потужності в обсязі п'яти черг, повідомляє Газета МИГ.

Відключення світла у Запорізькій області

На Черкащині "Черкасиобленерго" розподілило споживачів на 12 підчерг. Найбільше, 13 годин, без світла буде 4.2, яку вимикатимуть п'ять разів за добу, а найменше, 7 годин, 4.1. Для решти знеструмлення триватимуть від 8 до 12 годин, пише Суспільне Черкаси.

Відключення світла на Черкащині

На Буковині "Чернівціобленерго" знеструмлюватиме 12 груп, а промисловість працюватиме з обмеженням потужності. Обсяги можуть змінюватися впродовж доби залежно від стану енергосистеми, йдеться в матеріалі Чернівці 24.

Відключення світла на Буковині

На Дніпропетровщині графіки оприлюднили ЦЕК. Згідно з даними, жодне відключення не триватиме довше 3,5 години поспіль. Сумарно найдовше, 9 годин, без світла будуть групи 5.1 і 5.2 (з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00), найменше, 4,5 години, група 2.2.

Графіки відключення світла на Дніпропетровщині

Раніше заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук закликала не вірити розмовам про швидкий мир, адже Росія нарощує випуск зброї, і порадила заздалегідь запастися водою.

Також на Київщині на запит військових посилять світломаскування, повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.