Пенсия увеличится до 1038 грн: какие украинки могут получить доплату в ноябре

Многодетные матери в Украине могут ежемесячно получать доплату к пенсии в размере до 1038 грн. От чего зависит сумма и какие документы необходимы для оформления?

По данным Пенсионного фонда Украины, право на надбавку имеют женщины, родившие и воспитавшие не менее пяти детей в возрасте до шести лет. При этом деньги не начисляются автоматически — для получения выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Выплата предусмотрена законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Она начисляется в дополнение к основной пенсии, однако для её назначения необходимо подтвердить право на надбавку и подать соответствующее заявление.

Какие женщины имеют право на доплату к пенсии

Специальная надбавка предусмотрена для женщин, родивших и воспитавших пятерых или более детей до шестилетнего возраста. Право на такую выплату также имеют матери, официально усыновившие соответствующее количество детей и воспитавшие их до установленного законом возраста.

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Важно, что надбавка не заменяет основную пенсию, а добавляется к ней. Её могут установить к следующим видам пенсионных выплат:

по возрасту;

по инвалидности;

в связи с потерей кормильца;

за выслугу лет.

Таким образом, право на дополнительные выплаты зависит не только от количества детей, но и от соблюдения других законодательных требований.

Какую сумму будут выплачивать многодетным матерям в 2026 году

Размер надбавки определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен. За воспитание пятерых детей предусмотрено 35 % от этой суммы, а за каждого следующего ребенка процент увеличивается еще на один пункт.

Размеры ежемесячной доплаты следующие:

5 детей — 908 грн;

6 детей — 934 грн;

7 детей — 960 грн;

8 детей — 986 грн;

9 детей — 1012 грн;

10 и более — 1038 грн.

Итак, наибольшую надбавку получают женщины, воспитавшие десять или более детей. Для матерей пятерых детей минимальная сумма дополнительной выплаты составляет 908 гривен в месяц.

Поскольку расчет привязан к прожиточному минимуму, размер надбавки может изменяться в случае пересмотра этого показателя.

Как оформить дополнительную выплату

Для получения надбавки многодетной матери необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Выплата не назначается автоматически. Поэтому даже при наличии необходимого количества детей женщине нужно самостоятельно подать документы, подтверждающие право на дополнительные выплаты.

В частности, понадобятся:

заявление о назначении надбавки;

документы, подтверждающие личность заявительницы;

документы о рождении детей;

подтверждение воспитания детей до шестилетнего возраста;

документы об усыновлении, если речь идет об усыновленных детях.

Обратиться можно в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда. Перед подачей документов следует уточнить актуальный перечень необходимых подтверждающих документов для конкретной ситуации.

Какие ещё надбавки могут увеличить пенсию украинцев

Надбавка для многодетных матерей — не единственная возможность увеличить пенсионные выплаты. В Украине также действуют возрастные надбавки, размер которых зависит от возраста пенсионера.

В частности, в 2026 году предусмотрены следующие ежемесячные надбавки:

300 гривен — по достижении 70 лет;

456 гривен — по достижении 75 лет;

570 гривен — по достижении 80 лет.

Такие выплаты Пенсионный фонд назначает автоматически при условии соблюдения установленных требований. При этом каждая последующая возрастная надбавка заменяет предыдущую, а не добавляется к ней.

Кроме того, законодательство предусматривает доплату для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Для её получения необходимо иметь соответствующее медицинское заключение и выполнить другие условия назначения пособия.

Ранее Фокус рассказывал, какие надбавки к пенсии могут получить украинки — от возрастных надбавок до выплат за воспитание детей.

Кроме того, мы рассказывали, кто из многодетных матерей имеет право на пенсию за особые заслуги и какие суммы предусмотрены в 2026 году.