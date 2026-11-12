Пенсія зросте до 1038 грн: які українки можуть отримати доплату у листопаді

Багатодітні матері в Україні можуть отримувати до 1038 грн доплати до пенсії щомісяця. Від чого залежить сума та які документи потрібні для оформлення?

За інформацією Пенсійного фонду України, право на надбавку мають жінки, які народили та виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку. Водночас гроші не нараховують автоматично — для отримання виплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду України.

Виплата передбачена законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Її встановлюють додатково до основної пенсії, однак для призначення необхідно підтвердити право на надбавку та подати відповідну заяву.

Хто з жінок має право на доплату до пенсії

Спеціальна надбавка передбачена для жінок, які народили та виховали п'ятьох або більше дітей до шестирічного віку. Право на таку виплату також мають матері, які офіційно усиновили відповідну кількість дітей та виховали їх до встановленого законом віку.

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Важливо, що надбавка не замінює основну пенсію, а додається до неї. Її можуть встановити до таких видів пенсійних виплат:

за віком;

по інвалідності;

у зв'язку з втратою годувальника;

за вислугу років.

Таким чином, право на додаткові гроші залежить не лише від кількості дітей, а й від виконання інших законодавчих вимог.

Скільки доплачуватимуть багатодітним матерям у 2026 році

Розмір надбавки визначають у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень. За виховання п'ятьох дітей передбачено 35% від цієї суми, а за кожну наступну дитину відсоток збільшується ще на один пункт.

Розміри щомісячної доплати такі:

5 дітей — 908 грн;

6 дітей — 934 грн;

7 дітей — 960 грн;

8 дітей — 986 грн;

9 дітей — 1012 грн;

10 і більше — 1038 грн.

Отже, найбільшу надбавку отримують жінки, які виховали десятьох або більше дітей. Для матерів п'ятьох дітей мінімальна сума додаткової виплати становить 908 гривень на місяць.

Оскільки розрахунок прив'язаний до прожиткового мінімуму, розмір надбавки може змінюватися в разі перегляду цього показника.

Як оформити додаткову виплату

Для отримання надбавки багатодітній матері необхідно звернутися до Пенсійного фонду України. Виплату не призначають автоматично. Тому навіть за наявності необхідної кількості дітей жінці потрібно самостійно подати документи, які підтверджують право на додаткові гроші.

Зокрема, знадобляться:

заява про призначення надбавки;

документи, що підтверджують особу заявниці;

документи про народження дітей;

підтвердження виховання дітей до шестирічного віку;

документи про усиновлення, якщо йдеться про усиновлених дітей.

Звернутися можна до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду. Перед поданням документів варто уточнити актуальний перелік необхідних підтверджень для конкретної ситуації.

Які ще доплати можуть збільшити пенсію українців

Надбавка для багатодітних матерів — не єдина можливість збільшити пенсійні виплати. В Україні також діють вікові доплати, розмір яких залежить від віку пенсіонера.

Зокрема, у 2026 році передбачені такі щомісячні надбавки:

300 гривень — після досягнення 70 років;

456 гривень — після досягнення 75 років;

570 гривень — після досягнення 80 років.

Такі виплати Пенсійний фонд призначає автоматично за умови дотримання встановлених вимог. При цьому кожна наступна вікова надбавка замінює попередню, а не додається до неї.

Окремо законодавство передбачає доплату для самотніх пенсіонерів віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду. Для її отримання необхідно мати відповідний медичний висновок та виконати інші умови призначення допомоги.

Раніше Фокус пояснював, які доплати до пенсії можуть отримати українки — від вікових надбавок до виплат за виховання дітей.

Також ми розповідали, хто з багатодітних матерів має право на пенсію за особливі заслуги та які суми передбачені у 2026 році.