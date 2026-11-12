"Бизнес уничтожали еще с 2022 года": совладелица Rozetka об убытках от обстрелов и сокращении сотрудников

В результате российских ударов по складскому комплексу "Rozetka" убытки от уничтоженного товара составили 1,5 миллиарда гривен, сообщила совладелица маркетплейса Ирина Чечеткина.

Прошло три месяца с тех пор, как россияне уничтожили крупнейший и самый современный распределительный складской комплекс компании "Rozetka". В ночь на 5 августа по нему нанесли удар тремя баллистическими ракетами. Стоимость склада — 75 миллионов долларов — это с учетом оборудования, которое находилось внутри, но без учета стоимости товара, который на тот момент был на складе. Об этом в интервью hromadske рассказала совладелица крупнейшего украинского интернет-магазина и маркетплейса "Rozetka" Ирина Чечоткина.

"Инвентаризация завершилась только сейчас. Убытки от уничтоженного товара составляют 1,5 миллиарда гривен", — рассказала она.

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"Бизнес уничтожали с 2022 года"

Она рассказала, что компания начала получать удары по складам и уничтоженные магазины с 2022 года, а не только после первых ударов Украины по складам Wildberries в РФ. Ирина Чечеткина считает, что России не нужен никакой повод для того, чтобы уничтожать Украину и её бизнес.

"Я считаю, что бизнес уничтожали с 2022 года", — добавила она.

Ирина Чечеткина на руинах склада "Rozetka"

Арендодатели боятся сдавать помещения под склады

По словам соучредителя Rozetkа, арендодатели стали бояться сдавать в аренду склады компании из-за опасений российских атак.

"У нас даже есть пример, когда нам уже сдали помещение, а потом другие арендодатели увидели, что это "Розетка", и сказали: "Нет-нет-нет. Мы не хотим их здесь видеть", — рассказала Ирина Чечеткина. Она добавила, что не все так думают, и компании всё же удаётся найти складские помещения, хотя это очень непросто.

"Мы звоним и предлагаем вернуться"

В компании "Rozetka" работало 8000 сотрудников. Только на складе в Броварах, который 5 августа был уничтожен Россией, работала тысяча человек, отмечает Ирина Чечеткина. Склад открыли в начале 2017 года. Он был самым большим и самым автоматизированным. Там, по словам Чечеткиной, обрабатывали более 100 тысяч заказов в день.

"Это очень большое количество, и это очень больно. Гораздо лучше развиваться и набирать персонал, чем его сокращать. Сейчас я уже не могу точно ответить на этот вопрос, потому что нам удается вернуть часть сотрудников. Если они еще не нашли работу, мы звоним им и предлагаем вернуться", — рассказала соучредительница компании.

Разрушенный склад "Rozetka"

Есть ли поддержка со стороны властей

По словам Ирины Чечоткиной, камнем преткновения между бизнесом и властью является страхование от военных рисков.

"В Украине ни одна страховая компания не страхует бизнес такого масштаба от военных рисков. Без помощи властей такое страхование невозможно", — рассказала она.

По словам женщины, во время встречи властей с представителями бизнеса её спросили, чем можно помочь, на что она ответила, что было бы хорошо, если бы была упрощена система отчётности. Также Чечеткина предлагала властям отсрочить уплату налогов. Впрочем, в Министерстве финансов отказали в налоговых льготах, о которых просил бизнес, пострадавший от российских обстрелов.

Напомним, что Фокус ранее писал, что: