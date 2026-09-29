Россия нанесла удар по крупнейшему украинскому ритейлеру — последствия удара (фото)

Склады АТБ подверглись российскому удару. Сотни тысяч товаров должны были попасть на полки магазинов, но были уничтожены во время атаки.

Россия нанесла удар по логистической инфраструктуре крупнейшего украинского ритейлера АТБ. В результате удара были повреждены два складских помещения сети в Броварском районе Киевской области. На складах вспыхнули масштабные пожары, а значительное количество товаров было уничтожено. По данным главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко, среди работников складского комплекса погибших и пострадавших нет. В то же время атака нанесла новый удар по логистической системе компании, которая уже неоднократно страдала от российских обстрелов.

Россия нанесла удар по складам АТБ: что известно

Склады АТБ подверглись российскому удару накануне, 28 сентября. Речь идет о двух складских помещениях в Киевской области.

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Факт повреждения объектов подтвердили представители ГСЧС и начальник управления по корпоративным коммуникациям корпорации АТБ Сергей Демченко в комментарии УНИАН . В результате попадания снарядов на территории складского комплекса возникли мощные пожары.

Враг уничтожил большое количество готовой продукции, которая ожидала отправки в магазины сети в различных регионах Украины.

Последствия нападения РФ на склады Фото: ГСЧС

Существовала ли опасность из-за аммиака?

К ликвидации последствий привлекались специалисты ГСЧС, в частности подразделение радиационной, химической и биологической защиты, в том числе в связи с наличием на складских объектах охлаждающего оборудования.

Последствия нападения на склады Фото: ГСЧС

Непосредственно в эпицентре пожара было зафиксировано незначительное превышение концентрации аммиака. В то же время за пределами зоны возгорания, в частности в Броварах, превышений обнаружено не было.

Согласно предоставленной информации, угрозы для здоровья населения нет. Местным жителям рекомендовали временно держать окна закрытыми и выключить кондиционеры.

Последствия ударов РФ по складам в Киевской области Фото: ГСЧС

Россия не в первый раз нанесла удар по крупнейшему украинскому ритейлеру

Нынешний удар стал очередной атакой на логистическую инфраструктуру АТБ. С начала полномасштабного вторжения компания потеряла более 110 тыс. квадратных метров складских площадей. Это более 50 % её логистической инфраструктуры.

Как уже сообщал "Фокус", 4 сентября в Одесской области был нанесен удар по логистике АТБ. В результате был поврежден логистический комплекс сети в селе Дачное.

Летом российские атаки как минимум трижды затронули распределительную инфраструктуру АТБ. В июне компания лишилась крупнейшего распределительного центра в Днепре, а также логистического объекта в Харькове.

В июле под удар попал распределительный центр в Одессе.

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В прошлом году россияне атаковали склады супермаркета АТБ в Днепре.

Известно также, что один распределительный центр остаётся на оккупированной территории, четыре объекта были полностью уничтожены, ещё три получили повреждения. В компании оценили совокупный ущерб сети примерно в 15 млрд грн.

На фоне атак АТБ также ввела ограничения на продажу части товаров социального назначения. С 28 августа 2026 года покупателям разрешено приобретать не более шести единиц товаров отдельных категорий на одного человека. В компании объяснили это российскими ударами по логистической инфраструктуре и ростом числа случаев оптовых закупок продукции перекупщиками.

Несмотря на масштабные потери логистической инфраструктуры, сеть остается одной из крупнейших в Украине. По итогам 2025 года её выручка составила 294,2 млрд грн с учётом НДС и акциза, что на 18% больше, чем годом ранее. АТБ насчитывает более 1330 магазинов.

Последствия удара по складам АТБ для магазинов

Несмотря на масштаб потерь, в компании заявляют, что критического дефицита товаров в магазинах не ожидается. После повреждения очередных складских мощностей логистические потоки перенаправляются через другие распределительные центры. Это должно позволить продолжить поставки в сеть.

По словам экономистов, последствия атаки для покупателей торговых сетей Украины могут проявляться не обязательно в дефиците продукции, а прежде всего в затруднении поставок отдельных позиций и необходимости перераспределения товарных потоков между распределительными центрами.

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