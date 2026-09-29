Росія атакувала найбільшого українського ритейлера — наслідки удару (фото)

Склади АТБ зазнали російського удару. Сотні тисяч товарів мали потрапити на полиці магазинів, але були знищені під час атаки.

Росія атакувала логістичну інфраструктуру найбільшого українського ритейлера АТБ. Внаслідок удару пошкоджено два складські приміщення мережі у Броварському районі Київської області. На складах спалахнули масштабні пожежі, а значну кількість товарів було знищено. За даними голови Київської ОДА Тимура Ткаченка, серед працівників складського комплексу загиблих і постраждалих немає. Водночас атака завдала нового удару по логістичній системі компанії, яка вже неодноразово потерпала від російських обстрілів.

Росія завдала удару по складах АТБ: що відомо

Склади АТБ зазнали російського удару напередодні, 28 вересня. Йдеться про два складські приміщення на Київщині.

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Факт пошкодження об'єктів підтвердили представники ДСНС та начальник управління з корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко АТБ в коментарі УНІАН. Через влучання на території складського комплексу виникли потужні пожежі.

Ворог знищив велику кількість готової продукції, що очікувала доставки до магазинів мережі в різних регіонах України.

Наслідки атаки РФ по складах Фото: ДСНС

Чи була небезпека через аміак

До ліквідації наслідків залучали фахівців ДСНС, зокрема підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, зокрема через наявність на складських об'єктах охолоджувального обладнання.

Наслідки атаки на склади Фото: ДСНС

Безпосередньо в епіцентрі пожежі зафіксували незначне перевищення концентрації аміаку. Водночас за межами зони займання, зокрема у Броварах, перевищень не виявили.

За наданою інформацією, загрози для здоров'я населення немає. Місцевим жителям порекомендували тимчасово тримати вікна зачиненими та вимкнути кондиціонери.

Наслідки ударів РФ по складах на Київщині Фото: ДСНС

Росія атакувала найбільшого українського ритейлера не вперше

Нинішній удар став черговою атакою на логістичну інфраструктуру АТБ. Від початку повномасштабного вторгнення компанія втратила понад 110 тис. квадратних метрів складських площ. Це понад 50% її логістичної інфраструктури.

Як Фокус вже повідомляв, 4 вересня удар по логістиці АТБ стався в Одеській області. Внаслідок цього був пошкоджений логістичний комплекс мережі в селі Дачне.

Влітку російські атаки щонайменше тричі зачепили розподільчу інфраструктуру АТБ. У червні компанія втратила найбільший розподільчий центр у Дніпрі, а також логістичний об'єкт у Харкові.

У липні під удар потрапив розподільчий центр в Одесі.

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Минулого року росіяни атакували склади супермаркету АТБ в Дніпрі.

Відомо також, що один розподільчий центр залишається на окупованій території, чотири об'єкти були повністю знищені, ще три зазнали пошкоджень. У компанії оцінювали сукупні збитки мережі приблизно у 15 млрд грн.

На тлі атак АТБ також запровадила обмеження на продаж частини соціальних товарів. Від 28 серпня 2026 року покупцям дозволено придбати не більш як шість одиниць окремих категорій товарів в одні руки. У компанії пояснили це російськими ударами по логістичній інфраструктурі та зростанням випадків оптових закупівель продукції перекупниками.

Попри масштабні втрати логістичної інфраструктури, мережа залишається однією з найбільших в Україні. За підсумками 2025 року її виторг становив 294,2 млрд грн з урахуванням ПДВ та акцизу, що на 18% більше, ніж роком раніше. АТБ має понад 1330 магазинів.

Наслідки удару по складах АТБ для магазинів

Попри масштаб втрат, у компанії заявляють, що критичного дефіциту товарів у магазинах не очікується. Після пошкодження чергових складських потужностей логістичні потоки перенаправляють через інші розподільчі центри. Це має дозволити продовжувати постачання до мережі.

За словами економістів, наслідки атаки для покупців торговельних мереж України можуть проявлятися не обов'язково у дефіциті продукції, а передусім, в ускладненні постачання окремих позицій та необхідності перерозподіляти товарні потоки між розподільчими центрами.

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