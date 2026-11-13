Нет отопления — не будет счета за коммунальные услуги? Какой вариант рассматривает Кабмин

Если из-за российских атак не удастся восстановить отопление, украинцам могут не начислять плату за эту услугу. Правительство рассматривает такой резервный сценарий.

Украинцам могут не начислять плату за отопление, если из-за повреждений тепловой инфраструктуры услуга фактически не будет предоставляться. Правительство рассматривает такой шаг как резервный вариант на случай, если восстановить теплоснабжение после разрушений быстро не удастся, сообщает УНИАН со ссылкой на заявление премьера Сергея Корецкого во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Что касается не начисления стоимости (за коммунальные услуги, которые не предоставляются, — ред.). Это один из альтернативных запасных вариантов на случай, если действительно произойдут разрушения и мы не сможем быстро восстановить работу. Поэтому будем прибегать и к, возможно, таким мерам", — сказал Корецкий.

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Итак, речь идет не о полной отмене платы за отопление и не об уже утвержденном механизме. Такой подход может быть применен, если в результате повреждения инфраструктуры люди останутся без тепла, а восстановить подачу оперативно не удастся.

При каких условиях может не взиматься плата за тепло

По словам премьера, правительство рассматривает отказ от начисления стоимости услуг в качестве одной из возможных мер в случае серьезных повреждений тепловой инфраструктуры.

Ключевое условие — услуга фактически не предоставляется, а быстрое возобновление теплоснабжения невозможно. В такой ситуации потребителям могут не выставлять счета за тепло, которое они не получали.

В то же время Корецкий не уточнил, когда именно может быть введен такой механизм, как будет определяться период непредоставления услуги и нужно ли будет жителям подавать отдельные заявления. Также пока не идет речь о конкретных сроках принятия соответствующего решения.

Сколько предприятий теплоснабжения уже работают

Во время выступления Корецкий также рассказал о ходе отопительного сезона. По его словам, в Украине уже заработали 87 % предприятий теплоснабжения, которые начали подавать тепло в дома.

Там, где отопление ещё не включили, это может быть связано с двумя причинами. Часть объектов не работает намеренно, чтобы не привлекать внимание российских военных к инфраструктуре. На других продолжаются ремонтные работы.

Премьер заверил, что система постепенно заполняется теплоносителем и в конечном итоге отопление будет обеспечено всем потребителям.

Что уже предусмотрено для перерасчета платежей

В Украине уже действует механизм перерасчета стоимости коммунальных услуг в случае их непредоставления, предоставления не в полном объеме или ненадлежащего качества. В частности, правительство предусмотрело автоматический перерасчет платы за тепло, воду и вывоз бытовых отходов за периоды, когда услуги фактически не предоставлялись из-за последствий обстрелов или аварий.

По информации Кабинета Министров, поставщики услуг должны самостоятельно фиксировать периоды их отсутствия и учитывать это при начислениях. Результат перерасчета отражается в счетах без необходимости обращаться к поставщику.

Ранее Фокус объяснял, как может производиться перерасчет платы за коммунальные услуги во время длительных отключений электроэнергии и нужно ли платить за тепло, которого фактически не было.

Кроме того, мы писали, что правительство обсуждало отмену оплаты за отопление в домах, где тепла не было.