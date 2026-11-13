Немає опалення — не буде платіжки? Який варіант розглядає Кабмін

Якщо через російські атаки опалення не вдасться відновити, українцям можуть не нараховувати плату за послугу. Уряд розглядає такий резервний сценарій.

Українцям можуть не нараховувати плату за опалення, якщо через пошкодження теплової інфраструктури послугу фактично не надаватимуть. Уряд розглядає такий крок як резервний варіант на випадок, якщо відновити теплопостачання після руйнувань швидко не вдасться, повідомляє УНІАН з посиланням на заяву прем'єра Сергія Корецького під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"З приводу ненарахування вартості (за комунальні послуги, які не постачаються, — ред.). Це як один з альтернативних запасних варіантів, якщо дійсно руйнування будуть мати місце, якщо ми не зможемо швидко відновлювати. Тому будемо вдаватися і до, можливо, таких заходів", — сказав Корецький.

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Отже, йдеться не про загальне скасування плати за опалення і не про вже затверджений механізм. Такий підхід можуть застосувати, якщо внаслідок пошкодження інфраструктури люди залишаться без тепла, а відновити постачання оперативно не вдасться.

За яких умов можуть не нараховувати плату за тепло

За словами прем’єра, уряд розглядає ненарахування вартості послуг як один із можливих заходів у разі серйозних руйнувань теплової інфраструктури.

Ключова умова — послуга фактично не надається, а швидке відновлення теплопостачання неможливе. У такій ситуації споживачам можуть не виставляти рахунки за тепло, якого вони не отримували.

Водночас Корецький не уточнив, коли саме можуть запровадити такий механізм, як визначатимуть період ненадання послуги та чи потрібно буде мешканцям подавати окремі заяви. Також наразі не йдеться про конкретні строки ухвалення відповідного рішення.

Скільки підприємств теплопостачання вже працюють

Під час виступу Корецький також повідомив про перебіг опалювального сезону. За його словами, в Україні вже запрацювали 87% підприємств теплопостачання, які почали подавати тепло до осель.

Там, де опалення ще не ввімкнули, це може бути пов’язано з двома причинами. Частина об’єктів не працює свідомо, щоб не привертати увагу російських військових до інфраструктури. На інших тривають ремонтні роботи.

Прем’єр запевнив, що система поступово заповнюється теплоносієм і зрештою опалення матимуть усі споживачі.

Що вже передбачено для перерахунку платіжок

В Україні вже діє механізм перерахунку вартості комунальних послуг у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості. Зокрема, уряд передбачив автоматичний перерахунок плати за тепло, воду та вивезення побутових відходів за періоди, коли послуги фактично не надавалися через наслідки обстрілів або аварій.

За інформацією Кабінету Міністрів, виконавці послуг мають самостійно фіксувати періоди їх відсутності та враховувати це під час нарахувань. Результат перерахунку відображається у платіжках без необхідності звертатися до постачальника.

Раніше Фокус пояснював, як можуть перераховувати плату за комунальні послуги під час тривалих блекаутів і чи потрібно сплачувати за тепло, якого фактично не було.

Також ми писали, що уряд обговорював скасування оплати за опалення в будинках, де тепла не було.