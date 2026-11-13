"Недостоверная информация с мест": Зеленский назвал медленными темпы восстановления после ударов РФ

Темпы восстановления после российских ударов слишком медленные, а из нескольких городов поступала недостоверная информация. Об этом заявил Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания. Кроме того, он поручил добиться от США разъяснений относительно ограничений Starshield.

Проблему с данными, поступающими с мест, признал президент по итогам селекторного совещания, посвященного ситуации в регионах. Соответствующее сообщение Владимир Зеленский опубликовал в Telegram.

"Темпы восстановительных работ слишком низкие, и, к сожалению, из нескольких городов поступала недостоверная информация. Мы определили, как это исправить", — заявил он.

О каких именно городах идет речь, президент не уточнил. На совещании были заслушаны доклады о последствиях российских ударов по Сумской области и восстановительных работах в Шостке и Конотопе, а также отчеты по Киевской области — Белой Церкви, Броварам и другим населенным пунктам.

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Чтобы ускорить восстановление, Министерство энергетики совместно с Минцифрой и Министерством по делам общин должно подготовить дополнительные инструменты взаимодействия с городами и общинами. Министр энергетики Денис Шмыгаль доложил о мерах по защите трансформаторов и другого оборудования энергосистемы. Отдельно с премьер-министром Сергеем Корецким обсудили восстановление зданий Института травматологии и ортопедии в Киеве, поврежденных российским ударным дроном.

Министр обороны и Главнокомандующий ВСУ доложили о переговорах с американской стороной по поводу скорости Starshield. Вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории ограничение остается на уровне 161 километра в час, из-за чего невозможно применять перехватчики против реактивных "Шахедов". Четких объяснений украинская сторона так и не получила.

Президент поручил Министерству иностранных дел и министру обороны более активно взаимодействовать с Госдепартаментом, Пентагоном и компанией SpaceX, чтобы получить разъяснения и исправить ситуацию.

Еще один блок поручений касался защиты агропромышленных объектов. Командующий Воздушными силами Анатолий Кривоножко, премьер Сергей Корецкий и министр аграрной политики Тарас Высоцкий должны обеспечить указанные объекты средствами ПВО, в частности, наладив работу мобильных огневых групп.

"Сейчас мы готовим новые пакеты мер по обороне для Украины", — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что до двадцати часов в сутки без электричества — так в ближайшее время может сложиться ситуация в части Киевской области из-за аварии на линии электропередачи. Отключения уже затронули отдельные населенные пункты Фастовского, Бучанского и Обуховского районов.

Также сообщалось, что в первую неделю ноября 2026 года, после новых ударов со стороны России, количество жалоб на электроснабжение в Киеве выросло в 16 раз по сравнению с тем же периодом 2025 года. В столице были районы, где одновременно не было ни воды, ни света, ни тепла. Жалобы киевлян фиксируются в базе данных горячей линии 1551 — это позволяет визуализировать, где именно возникают проблемы.