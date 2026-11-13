"Недостовірне інформування з місць": Зеленський назвав повільними темпи відновлення після ударів РФ

Темпи відновлення після російських ударів надто повільні, а з кількох міст надходила недостовірна інформація. Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради. Окремо він доручив домогтися від США пояснень щодо обмежень Starshield.

Проблему з даними, які надходять із місць, визнав президент за підсумками селекторної наради щодо ситуації в регіонах. Відповідний допис Володимир Зеленський опублікував у Telegram.

"Темпи відновлювальних робіт надто повільні, і було, на жаль, недостовірне інформування з місць в кількох містах. Визначили, як це виправити", – заявив він.

Які саме міста йдеться, президент не уточнив. На нараді заслухали доповіді про наслідки російських ударів по Сумщині та відновлювальні роботи в Шостці й Конотопі, а також звіти по Київщині – Білій Церкві, Броварах та інших населених пунктах.

Щоб відбудова пришвидшилася, Міністерство енергетики разом із Мінцифри та Міністерством у справах громад має підготувати додаткові інструменти взаємодії з містами й громадами. Міністр енергетики Денис Шмигаль доповів про захист трансформаторів та іншого обладнання енергосистеми. Окремо з премʼєр-міністром Сергієм Корецьким обговорили відновлення будівель Інституту травматології та ортопедії в Києві, пошкоджених російським ударним дроном.

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Міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ доповіли про комунікацію з американською стороною щодо швидкості Starshield. Уздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території обмеження залишається на рівні 161 кілометра на годину, через що неможливо застосовувати перехоплювачі проти реактивних "Шахедів". Чітких пояснень українська сторона так і не отримала.

Президент доручив Міністерству закордонних справ і міністру оборони активніше контактувати з Держдепом, Пентагоном та компанією SpaceX, аби отримати роз'яснення й виправити ситуацію.

Ще один блок доручень стосувався захисту агропромислових обʼєктів. Командувач Повітряних сил Анатолій Кривоножко, премʼєр Сергій Корецький і міністр аграрної політики Тарас Висоцький мають забезпечити визначені обʼєкти засобами ППО, зокрема оновивши роботу мобільних вогневих груп.

"Готуємо зараз нові оборонні пакети для України", – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що до двадцяти годин на добу без електрики – так найближчим часом може виглядати ситуація для частини Київщини через аварію на лінії електропередач. Відключення вже зачепили окремі населені пункти Фастівського, Бучанського та Обухівського районів.

Також повідомлялося, що в перший тиждень листопада 2026 року, після нових ударів Росії, кількість скарг на електропостачання в Києві зросла у 16 разів порівняно з тим самим періодом 2025-го. У столиці були райони, де одночасно не було ні води, ні світла, ні тепла. Скарги киян фіксують у базі даних гарячої лінії 1551 – це дає змогу візуалізувати, де саме виникають проблеми.