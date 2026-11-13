"Готуйтеся до тривалих відключень": у яких районах Київщини світло буде лише 3 години на добу

До двадцяти годин на добу без електрики – так найближчим часом може виглядати ситуація для частини Київщини через аварію на лінії електропередач. Відключення вже зачепили окремі населені пункти Фастівського, Бучанського та Обухівського районів.

Тривалі відключення електроенергії чекають на частину Київщини. Про це попередив голова Гатненської громади Олександр Паламарчук. За його словами, без світла люди можуть залишатися до 20 годин на добу.

"Готуйтеся до тривалих відключень", – зазначив Паламарчук.

Обмеження вже діють у частині Фастівського, Бучанського та Обухівського районів. Електроенергію там, за наявною інформацією, можуть подавати лише близько трьох годин на добу.

Ідеться не про планові графіки, а про аварію на лінії електропередач. Скільки часу знадобиться на її усунення та коли електропостачання повернеться до звичного режиму, поки не повідомляють.

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Мешканцям згаданих районів варто стежити за оновленнями на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу.

Раніше повідомлялося, що в перший тиждень листопада 2026 року, після нових ударів Росії, кількість скарг на електропостачання в Києві зросла у 16 разів порівняно з тим самим періодом 2025-го. У столиці були райони, де одночасно не було ні води, ні світла, ні тепла. Скарги киян фіксують у базі даних гарячої лінії 1551 – це дає змогу візуалізувати, де саме виникають проблеми.

Також повідомлялося, що зимовий план уряду Зеленський звів до чотирьох напрямів: додаткові поставки дизелю, захист мостів через Дніпро, підтримка енергетики та допомога людям під час блекаутів. Чому сама наявність генераторів не гарантує ні води в кранах, ні тепла в батареях після нового удару, з'ясовував "Фокус".

Крім цього повідомлялося, що лівий берег Києва ризикує залишитися без опалення, води та електроенергії. Про це заявив голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов: за його словами, місто не забезпечило альтернативних джерел теплопостачання, а Деснянський район не отримав коштів на підготовку до зими.