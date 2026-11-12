Без світла, тепла та води: що сталось з комунальною сферою Києва напередодні зими (інфографіка)

У перший тиждень листопада 2026 року, після через нових ударів РФ, у Києві кількість скарг на електропостачання зросла у 16 разів порівняно з цим же періодом 2025 року. У столиці є райони, де одночасно не було ні води, ні світла, ні тепла.

Скарги жителів Києва фіксуються у базі даних гарячої лінії 1551 і дають можливість візуалізувати райони столиці, в яких є проблеми зі світлом, водою та теплом, ідеться в аналітичному матеріалі медіа "Економічна правда". Дані показали масштабне зростання кількості скарг на комунальні послуги, при цьому місцева влада регулярно інформує, що з цим напрямком все гаразд або от-от все стабілізується. У матеріалі вказано, що 1-10 листопада кількість скарг на світло порівняно з 2025 роком зросла у 16 разів, а на воду — у 5,6 раза. Також з'ясувалось, що найменше негараздів з комунальними послугами мають жителі Печерського району, а найбільше — Троєщина, Борщагівка та Теремки. При цьому третина скарг — на проблеми зі світлом, третина — з теплом, кожна десята скарга — про воду.

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Медіа створило інфографіку на основі даних лінії 1551: взяли скарги за певними адресами та відкинули ті, які в один час надходили з тих же будинків або повторно. Наголошується, що брали до уваги саме будинки, а не скарги як такі.

Яка ситуація з комунальними послугами у Києва 1-10 листопада?

Ситуація з водою. Згідно з даними ЕП, найбільша кількість проблем на південному сході Києва — у районах Теремків, на Борщагівці (Жовтневе), на Новокараваєвих дачах, і також на північному заході на Троєщині. Для порівняння, у 2025 році за вказаний період було 574 дзвінки, а у 2026 році — 3,2 тис. Медіа навело коментар міського голови Віталія Кличка, який 7 листопада заявив, що з водопостаченням все гаразд.

Ситуація з теплом. На інфографіці позначили географію скарг на теплопостачання, яке почали підключати на початку листопада. Вказано, що кількість росла в міру підключення. Скарги розподілені по центральних районах Києва, але найбільше — Виноградар (77% від усіх будинків), далі — Борщагівка (Жовтневе), Оболонь, Лісовий масив, Деснянський район (40-45% та понад 50%). Медіа зауважило, що з 1 по 10 листопада кількість скарг зросла зі 188 до 3,6 тис. і що саме у той час у КМДА повідомили, що підключили 80% будинків.

Ситуація зі світлом. Дані лінії 1551 показали, що найбільше відключень було на Троєщині, на Теремках та Борщагівці, у Деснянському та святошинському районах. У 2025 році 1-10 листопада було 1,9 тис. скарг, а у 2026 році — 30,8 тис. При цьому фіксували відключення тривалістю від по понад 14 годин, а середні час зі світлом на добу — у деяких районах по дві години. У деяких будинках було особливо багато відключень: наприклад, за адресою проспекті Івасюка, 27-А було 131 скарга, а будинок Йорданській, 4 п'ять діб сидів без світла. У матеріалі навели пояснення ДТЕК, що відключення стаються, серед іншого, через масове вмикання потужних електроприладів після подання напруги.

Фото: Економічна правда Фото: Економічна правда Фото: Економічна правда

Медіа розповіло про деякі райони Києва, в яких одночасно не було ні світла, ні води, ні тепла. Така ситуація сталась за деякими адресами у Деснянському, Святошинському, Облонському районах (близько 10% будинків). Також вказано, що у Печерському районі найкраще, порівняно з іншими: на відсутність усього скаржились лише у 2% будинків. Крім того, це й же район у кращому становищі щодо води та світла, але погано з теплом — потерпала чверть будинків.

Зима 2026-2027 року — що відомо

Зазначимо, Фокус писав про масштабні атаки ЗС РФ на енергетичну інфраструктуру Києва у перших числах листопада 2026 року. Один з масованих ударів стався в ніч на 3 та 6 листопада: росіяни використали балістичні ракети, реактивні дрони та інші засоби ураження. В НЕК "Укренерго" повідомили, що відбулось 20 ударів по енергооб'єктах за добу, а в ДТЕК — про ураження трьох теплостанцій і також про удар по підстанції та лінії, яка продає в Київ потужності з АЕС.

Нагадуємо, волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко показав, як виглядає один енергооб'єкт під Києвом, який мали б підготувати до ударів РФ, але не підготували. Тим часом енергоексперт розповів, чому у Києві стаються масові відключення після нових ударів РФ.