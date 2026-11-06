"3-5 років життя з генераторами": коли покращиться ситуація з електрикою у Києві, — експерт (відео)

Українцям варто бути готовими до того, що відключення світла триватимуть протягом найближчих трьох-п'яти років, пояснив експерт з енергетики. При цьому у Києві ситуація може покращитись протягом найближчих кількох днів, коли запрацюють стабілізаційні графіки. Що очікує енергетику через удари РФ та що робиться, щоб виправити ситуацію?

Інформацію про стан та майбутнє української енергосистеми озвучив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв на YouTube-каналі "Суперпозиція". Серед іншого, Ігнатьєв пояснив, чому після чергової серії ударів РФ у Києві ніяк не можуть відновити електропостачання, хоч раніше це вдавалось. З'ясувалось, що росіяни почали бити по розподільчих мережах столиці, тобто електроенергія передається до Києва, але її не можуть надати споживачам через пошкодження ліній. Крім того, часто та довго тривають повітряні тривоги, тому ремонтники не можуть почати відновлення мережі. Експерт зауважив, що до кінця тижня ситуація налагодиться та почнуть працювати стабілізаційні графіки відключення.

Видео дня

Ситуація зі світлом у Києві — Ігнатьєв про генератори див. з 12:55

Зі слів експерта, росіяни намагались пошкодити підстанцію 750 на 330 кВ, яка є "фактично єдиним мостом між Рівненської АЕС та Києвом", але захисні споруди її вберегли. По об'єкту, розташованому біля села Наливайківка Макарівського району, били "залізяччям" і навіть "Цирконами", щоб пробити "бетонні укриття трансформаторів". Тому РФ змінила тактику ударів по Києву, зауважив Ігнатьєв: віднедавна росіяни атакують підстанції операторів систем розподілу. Через влучання по таких підстанціях руйнуються елементи релейного захисту і вона швидко вимикається. Тим часом існує так зване "енергетичне кільце" у Києві та навколо Києва: коли вимикається одна підстанція, то автоматично вимикаються сусідні, й стають віялові відключення цілих районів. Крім того, противник влучив по лінії через Дніпро, яка передавала електроенергію з правого берега на лівий, саме тому ситуація на тому березі додатково ускладнилась, зауважив Ігнатьєв.

"І такі історії, на превеликий жаль, можуть повторюватися. Але якщо суттєвих обстрілів не буде, то дуже швидко це обладнання можна поновити й в принципі протягом найближчих тижнів можемо чекати стабілізацію по графіках. Вони будуть залишатися в ранкові, вечірні години", — підсумував він.

Експерт нагадав, що РФ знищила деякі об'єкти енергогенерації та що побудова нових об'єктів, які дадуть нові гігавати, це завдання для підприємців, а не для держави. Водночас, щоб таке будівництво почалось, повинна повернутись довіра до держави з врахуванням поточних ризиків.

"Є питання військових ризиків для бізнесу, щоб інвестувати в енергетику. Тому треба звикати найбільше 3-5, а може навіть і більше, років жити в країні генераторів", — сказав він.

Відключення світла — яка ситуація у Києві

Зазначимо, Фокус писав про відключення світла у Києві та в інших регіонах України, які інколи тривають більш як 14 годин. 4 листопада у мережі опублікували відео з двох районів Києва — з Оболоні та Академмістечка: люди протестували через тривалі відключення та почали блокувати дорогу для автотранспорту. У одному будинку на вулиці Йорданській світла не було п'ять діб.

Нагадуємо, на ситуацію зі світлом у Києві відгукнувся президент України Володимир Зеленський. Тим часом енергетики розповіли про наслідки ударів РФ по інфраструктурі, а волонтер Сергій Стерненко показав фото об'єктів, які, ймовірно, недостатньо підготовлені до можливих влучань.