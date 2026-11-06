"3–5 лет жизни с генераторами": когда улучшится ситуация с электричеством в Киеве, — эксперт (видео)

Украинцам следует быть готовыми к тому, что отключения света будут продолжаться в течение ближайших трёх-пяти лет, пояснил эксперт по энергетике. При этом в Киеве ситуация может улучшиться в течение ближайших нескольких дней, когда начнут действовать стабилизационные графики. Что ждет энергетику из-за ударов РФ и что делается для исправления ситуации?

Информацию о состоянии и будущем украинской энергосистемы озвучил энергетический эксперт Станислав Игнатьев на YouTube-канале "Суперпозиция". Среди прочего, Игнатьев объяснил, почему после очередной серии ударов РФ в Киеве никак не могут восстановить электроснабжение, хотя раньше это удавалось. Выяснилось, что россияне начали наносить удары по распределительным сетям столицы, то есть электроэнергия поступает в Киев, но её не могут довести до потребителей из-за повреждений линий. Кроме того, часто и долго продолжаются воздушные тревоги, поэтому ремонтники не могут приступить к восстановлению сети. Эксперт отметил, что к концу недели ситуация наладится и начнут действовать стабилизационные графики отключений.

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Ситуация с электроснабжением в Киеве — Игнатьев о генераторах, см. с 12:55

По словам эксперта, россияне пытались повредить подстанцию 750 на 330 кВ, которая является "фактически единственным мостом между Ровенской АЭС и Киевом", но защитные сооружения уберегли её. По объекту, расположенному возле села Наливайковка Макаровского района, наносили удары "железом" и даже "Цирконами", чтобы пробить "бетонные укрытия трансформаторов". Поэтому РФ изменила тактику ударов по Киеву, отметил Игнатьев: с недавних пор россияне атакуют подстанции операторов систем распределения. В результате попаданий по таким подстанциям разрушаются элементы релейной защиты, и она быстро отключается. Между тем в Киеве и вокруг Киева существует так называемое "энергетическое кольцо": когда отключается одна подстанция, автоматически отключаются соседние, что приводит к веерным отключениям целых районов. Кроме того, противник нанёс удар по линии через Днепр, которая передавала электроэнергию с правого берега на левый, именно поэтому ситуация на том берегу дополнительно осложнилась, отметил Игнатьев.

"И такие истории, к большому сожалению, могут повторяться. Но если серьезных обстрелов не будет, то очень быстро это оборудование можно восстановить и, в принципе, в течение ближайших недель можно ожидать стабилизации графиков. Они будут оставаться в утренние и вечерние часы", — подытожил он.

Эксперт напомнил, что РФ уничтожила некоторые объекты энергогенерации и что строительство новых объектов, которые обеспечат дополнительные гигаватты, — это задача для предпринимателей, а не для государства. В то же время, чтобы такое строительство началось, должно восстановиться доверие к государству с учетом текущих рисков.

"Существуют риски военного характера для бизнеса, связанные с инвестированием в энергетику. Поэтому нужно привыкать к тому, что придется прожить в стране генераторов не более 3–5, а может, даже и больше лет", — сказал он.

Отключение света — какова ситуация в Киеве

Отметим, что Фокус писал об отключениях света в Киеве и других регионах Украины, которые порой длятся более 14 часов. 4 ноября в сети появилось видео из двух районов Киева — Оболони и Академгородка: люди протестовали против длительных отключений и начали блокировать дорогу для автотранспорта. В одном доме на улице Иорданской света не было пять суток.

Напоминаем, что на ситуацию с электроснабжением в Киеве отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Тем временем энергетики рассказали о последствиях ударов РФ по инфраструктуре, а волонтер Сергей Стерненко показал фото объектов, которые, вероятно, недостаточно подготовлены к возможным попаданиям.