"Готовьтесь к длительным отключениям": в каких районах Киевской области свет будет только 3 часа в сутки

До двадцати часов в сутки без электричества — так в ближайшее время может сложиться ситуация в части Киевской области из-за аварии на линии электропередачи. Отключения уже затронули отдельные населенные пункты Фастовского, Бучанского и Обуховского районов.

Части Киевской области предстоят длительные отключения электроэнергии. Об этом предупредил глава Гатненской общины Александр Паламарчук. По его словам, люди могут оставаться без света до 20 часов в сутки.

"Готовьтесь к длительным отключениям", — отметил Паламарчук.

Ограничения уже действуют в части Фастовского, Бучанского и Обуховского районов. По имеющимся данным, электроэнергию там могут подавать лишь около трех часов в сутки.

Речь идет не о плановых отключениях, а об аварии на линии электропередачи. Сколько времени потребуется на ее устранение и когда электроснабжение вернется в привычный режим, пока не сообщается.

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Жителям указанных районов рекомендуется следить за обновлениями на официальных страницах своего оператора системы распределения.

Ранее сообщалось, что в первую неделю ноября 2026 года, после новых ударов со стороны России, количество жалоб на электроснабжение в Киеве выросло в 16 раз по сравнению с тем же периодом 2025 года. В столице были районы, где одновременно не было ни воды, ни света, ни тепла. Жалобы киевлян фиксируются в базе данных горячей линии 1551 — это позволяет визуализировать, где именно возникают проблемы.

Также сообщалось, что правительство Зеленского свести зимний план к четырем направлениям: дополнительные поставки дизельного топлива, защита мостов через Днепр, поддержка энергетики и помощь населению во время отключений электроэнергии. Почему само наличие генераторов не гарантирует ни воды в кранах, ни тепла в батареях после нового удара, выяснял "Фокус".

Кроме того, сообщалось, что левый берег Киева рискует остаться без отопления, воды и электроэнергии. Об этом заявил председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов: по его словам, город не обеспечил альтернативных источников теплоснабжения, а Деснянский район не получил средств на подготовку к зиме.