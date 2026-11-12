Без света, тепла и воды: что произошло с коммунальным сектором Киева в преддверии зимы (инфографика)

В первую неделю ноября 2026 года, после очередных ударов РФ, в Киеве количество жалоб на электроснабжение выросло в 16 раз по сравнению с тем же периодом 2025 года. В столице есть районы, где одновременно не было ни воды, ни света, ни тепла.

Жалобы жителей Киева фиксируются в базе данных горячей линии 1551 и позволяют визуализировать районы столицы, в которых наблюдаются проблемы со светом, водой и теплом, говорится в аналитическом материале СМИ "Экономическая правда". Данные показали масштабный рост количества жалоб на коммунальные услуги, при этом местные власти регулярно заявляют, что в этой сфере все в порядке или вот-вот все стабилизируется. В материале указано, что с 1 по 10 ноября количество жалоб на свет по сравнению с 2025 годом выросло в 16 раз, а на воду — в 5,6 раза. Также выяснилось, что меньше всего проблем с коммунальными услугами у жителей Печерского района, а больше всего — в Троещине, Борщаговке и Теремках. При этом треть жалоб — на проблемы с электричеством, треть — с отоплением, каждая десятая жалоба — о водоснабжении.

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СМИ подготовили инфографику на основе данных горячей линии 1551: были отобраны жалобы по конкретным адресам, а те, которые поступали одновременно из одних и тех же домов или повторно, отсеяли. Отмечается, что учитывались именно дома, а не сами жалобы.

Какова ситуация с коммунальными услугами в Киеве с 1 по 10 ноября?

Ситуация с водой. Согласно данным ЕП, наибольшее количество проблем наблюдается на юго-востоке Киева — в районах Теремков, на Борщаговке (Октябрьское), на Новокараваевских дачах, а также на северо-западе в Троещине. Для сравнения: в 2025 году за указанный период поступило 574 звонка, а в 2026 году — 3,2 тыс. СМИ привело комментарий мэра Виталия Кличко, который 7 ноября заявил, что с водоснабжением всё в порядке.

Ситуация с отоплением. На инфографике показано распределение жалоб на теплоснабжение, подключение к которому началось в начале ноября. Указано, что количество жалоб росло по мере подключения. Жалобы распределены по центральным районам Киева, но больше всего — в Виноградаре (77% от всех домов), далее — Борщаговка (Октябрьское), Оболонь, Лесной массив, Деснянский район (40–45 % и более 50 %). СМИ отметило, что с 1 по 10 ноября количество жалоб выросло с 188 до 3,6 тыс. и что именно в это время в КГГА сообщили, что подключили 80% домов.

Ситуация с электроснабжением. Данные линии 1551 показали, что больше всего отключений было на Троещине, на Теремках и Борщаговке, в Деснянском и Святошинском районах. В 2025 году с 1 по 10 ноября поступило 1,9 тыс. жалоб, а в 2026 году — 30,8 тыс. При этом фиксировались отключения продолжительностью от более 14 часов, а среднее время наличия света в сутки — в некоторых районах составляло по два часа. В некоторых домах отключений было особенно много: например, по адресу проспект Ивасюка, 27-А поступило 131 жалоба, а дом на улице Йорданской, 4 пять суток простоял без света. В материале привели объяснение ДТЭК, что отключения происходят, в частности, из-за массового включения мощных электроприборов после подачи напряжения.

Зима 2026–2027 годов — ситуация с водоснабжением в Киеве в ноябре Фото: Економічна правда Зима 2026–2027 годов — ситуация со светом в Киеве в ноябре Фото: Економічна правда Зима 2026–2027 годов — ситуация с отоплением в Киеве в ноябре Фото: Економічна правда

СМИ сообщили о некоторых районах Киева, в которых одновременно не было ни света, ни воды, ни тепла. Такая ситуация сложилась по некоторым адресам в Деснянском, Святошинском и Облонском районах (около 10 % домов). Также отмечается, что в Печерском районе ситуация лучше всего по сравнению с другими: на отсутствие всех этих коммунальных услуг жаловались лишь в 2% домов. Кроме того, этот же район находится в лучшем положении в плане водоснабжения и электроснабжения, но с отоплением дела обстоят плохо — от этого страдала четверть домов.

Зима 2026–2027 годов — что известно

Отметим, что Фокус писал о масштабных атаках ВС РФ на энергетическую инфраструктуру Киева в первых числах ноября 2026 года. Один из массированных ударов произошел в ночь на 3 и 6 ноября: россияне применили баллистические ракеты, реактивные дроны и другие средства поражения. В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что за сутки было нанесено 20 ударов по энергообъектам, а в ДТЭК — о поражении трех тепловых электростанций, а также об ударе по подстанции и линии, по которой в Киев поступает электроэнергия с АЭС.

Напоминаем, что волонтер и общественный активист Сергей Стерненко показал, как выглядит один из энергообъектов под Киевом, который следовало подготовить к ударам РФ, но не подготовили. Между тем энергоэксперт рассказал, почему в Киеве происходят массовые отключения после новых ударов РФ.