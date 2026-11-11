Иллюзия энергостойкости: поможет ли план Зеленского сохранить свет, воду и тепло зимой

Что даст зимний план Зеленским городам, где свет исчезает на несколько суток еще до морозов? Президент заявил, что правительство подготовилось к зиме по четырем направлениям — от дополнительных поставок дизеля и защиты мостов через Днепр до поддержки энергетики и помощи людям во время блекаутов. Фокус выяснил, почему само наличие генераторов не гарантирует, что после нового удара в кранах будет вода, а в батареях тепло.

Президент Украины 10 ноября во время встречи со СМИ в Дании, где находился с визитом, заявил, что правительство предусмотрело алгоритм действий, чтобы выстоять зимой. План содержит четыре основных вектора подготовки. Они касаются энергетики, дополнительной поставки дизельного горючего, защиты мостов через Днепр и помощи населению во время блекаутов.

9 ноября во время заседания Ставки украинский лидер проинформировал, что подробно обсудил с представителями прифронтовых регионов имеющиеся вызовы от враждебных действий, направленных против мостов и энергетической сети. Целью России является разъединение Украины по Днепру.

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Зеленский заверил, что меры по противодействию этому обновляются каждую неделю, а Кабмин готов заниматься вопросами, которые на местах якобы не решались. По его словам, государственные ресурсы следует направить туда, где в этом насущная необходимость. Президент в очередной раз озвучил, что центральная власть прилагает усилия и готова помогать, но подчеркнул, что и на местном уровне должны быть сделаны шаги, ранее определенные в планах устойчивости.

Перед началом осеннего периода Зеленский ввел решение СНБО о состоянии выполнения планов устойчивости и подготовки к отопительному сезону. В рамках него предполагалось увеличить объем резервного питания объектов жизнеобеспечения (в частности тепло- и водоснабжения) на 20%, подготовить резерв горючего (не менее двух недель) для бесперебойной работы критической инфраструктуры.

5 ноября премьер-министр Сергей Корецкий сообщал, что правительство передаст столице за счет резервного фонда (в рамках программы обеспечения ОТГ мобильной генерацией) 10 дополнительных генераторов для обеспечения работы городского водоканала. Также 21 генератор получат 12 общин в регионах. Перед получателями была поставлена задача как можно быстрее подключить оборудование.

Иллюзия энергостойкости: почему резервные источники питания на критических объектах часто не спасают во время блекаутов

Каждый город имеет внутреннюю систему распределения электрической энергии, которая состоит из двух частей: то, что генерируется внутри населенного пункта и то, что извне и поступает в него. Суммарная электроэнергия распределяется между потребителями. Как отметил в комментарии Фокуса эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, они бывают разные. Деятельность одних потребителей определяет, будут ли нормально функционировать другие. Речь идет об объектах критической инфраструктуры. Но они должны иметь свои автономные источники питания, чтобы не зависеть от каких-либо факторов.

Все остальные потребители могут надеяться только на объекты генерации, которые есть внутри города и которые извне направляют свою электроэнергию. Если город может себя обеспечить благодаря своим источникам, то прерывание поставок извне никак не будет отражаться на его жизнедеятельности. Оно переходит на свои источники, увеличивает их мощности. Но проблема возникает тогда, когда, например, как это было в Киеве, город имел чуть больше 1 ГВт собственной электрогенерации, но потерял ее после обстрелов в январе 2026 года.

Теперь столица зависит от внешнего энергоснабжения, прежде всего с Ровенской АЭС. Если оттуда оно прекращается или если не будет работать система распределения электроэнергии внутри города, то ощущается ее нехватка у потребителей, в том числе среди объектов критической инфраструктуры. Для того чтобы работали автономные источники, по словам Рябцева, нужно проверять под их внедрение, способны ли они запустить оборудование на этих объектах при отсутствии внешнего питания.

"У любого прибора есть установленная и пусковая мощность. Вторая значительно выше первой. Нужно преодолевать инерцию в двигателях, компрессорах, насосах и другой технике. Для нормального электроснабжения водоканала нужно 50 кВт, но для запуска этих объектов при такой рабочей мощности необходимо 100 кВт. У нас получается так, что без внешнего питания перейти на автономные источники не удаётся. Вот оборудование потребляет 50 кВт, а ставят резервный источник мощностью 60 кВт и отчитываются, что обеспечили автономность. А как только внешнее питание прекращается, запустить объекты не удаётся. Потому что те, кто это планировал, — не профессионалы, у них нет достаточной компетенции", — говорит Фокусу Рябцев.

По мнению эксперта, те, кто реализуют в Украине комплексные планы устойчивости, не до конца изучают технические вопросы. Он привел пример, когда должностное лицо приходит на объект проверить там наличие резервных источников питания, ставит условную галочку, что этим оборудованием котельная или водоканал обеспечены, но не осуществляет тестовый запуск, чтобы по факту проверить, сможет ли объект функционировать в случае если внешне не будет поступать электроэнергия.

"Вот приходит человек и просит показать ему, где установили когенерационную установку. Ему показывают. Он спрашивает, подключена ли она, и его заверяют, что да. Всё, супер. Но если бы у этого человека были мозги, он бы предложил отключить внешнее питание и запустить установку, чтобы проверить, будет ли работать оборудование. А оно не запускается. Вот такой непрофессионализм вкупе с откровенным убаюкиванием граждан и ложью, когда запланированные мощности выдают за уже работающие. Их прибавляют к тем, которые должны заработать в межсезонье, и включают всё, что восстановили и установили за все предыдущие годы. Вот что делает Шмыгаль, когда рассказывает о 2,2 ГВт распределённой генерации. Из них в лучшем случае реально работают 0,6 ГВт", — подчеркнул Рябцев.

"Заповедник генераторов" и системные микроаварии: каково текущее состояние украинской энергетики

Эксперт по энергетике, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что сейчас Украина переживает этап деградации энергетической системы, то есть постепенное ухудшение качества, потерю ценных свойств объекта, элементов системы. Он отметил, что в период 2022-2023 годов был этап "отрицания", когда энергосистему пытались восстанавливать, проводили ремонтные работы.

По его словам, второй этап, предполагавший "сопротивление", пришелся на 2024-2026 годы. Когда были повреждены ТЭС и ГЭС, работы по ремонту и защите продолжались, а шаги по защите продолжались, но с пониманием, что оборудования и финансов уже не хватает. На этом этапе появилась условная палочка-выручалочка в виде "распределенной генерации". Эксперт указал на то, что сейчас идет этап "принятия" не разваленной энергосистемы, но и уже не потянущей большую промышленность, численность населения, большие планы из прошлого об экспорте электроэнергии.

"Русские удары дальше подкашивают как подстанции, так и ТЭС. Этап "принятия" — это этап системных микроаварий. Есть большие системные аварии, которые именуются блекаутами (макроаварии), а есть микроаварии. Если кто-то думает, что разрушение — это лишь один элемент деградации, то это ошибочное представление о Украине. "распределенной генерацией", а на самом деле превращением страны в "заповедник генераторов" И нет значения это генератор на 5 кВт или 1 МВт. А также формированием нового рынка электроэнергии, где цена на киловатт для населения и бизнеса будет дороже, чем во всех соседних странах.

Как пояснил эксперт, из-за постоянных разрушений и неполноценных ремонтов подстанций и объектов генерации (ТЭС, ТЭЦ, ГЭС) с августа/сентября Украина вошла в этап системных микроаварий, которые могут приводить к блекаутам. Такими стали недавние отключения крупных потребителей электроэнергии (электротранспорт в Киеве, водоканалы). Сегодня, по его словам, у энергосистемы не хватает возможностей для оперативного их переподключения. Он также подчеркнул, что цель ракетных ударов России по украинской энергосистеме – это не ее прямое уничтожение, а перевод в режим самоликвидации.

"Однако, жить ожиданием паники и блекаута не стоит. На очереди будет последний четвертый этап — интеграция. В них предусматривается и возможные блекауты, и более системные аварии, и регулярное использование накопленных генераторных мощностей. Такой микс. Конечно, капитальный ремонт пострадавших объектов энергетики в будущем. что энергосистема вернется в свое прежнее состояние — не стоит. Энергосистема — это не только действующие АЭС, ТЭС, подстанции. Это возможность государства обеспечить цену на электроэнергию для потребителей (население и бизнес), которая позволит развиваться стране, а не приходить в упадок", — отметил Корольчук.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Киеве люди решили перекрыть дорогу из-за длительного отсутствия электроснабжения. Участие в акции приняли жители ЖК "Новый Автограф" в Днепровском районе. Без света люди оставались несколько дней, в домах температура составляла ниже +13 градусов.

После российских ударов три ключевых киевских ТЭЦ больше не могут производить необходимый объем энергии. Общая генерирующая мощность ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 достигала 1,3 ГВт, что позволило бы помочь Киеву, где потребление электроэнергии при отрицательной температуре воздуха составляет 2 ГВт. Однако из-за ракетных ударов генерирующие мощности объектов уничтожены.