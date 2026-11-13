Передали карту за вознаграждение — и под статью: Зеленский подписал закон о "дропах"

Согласно новому закону, подписанному Владимиром Зеленским, участникам схем с "дроп-счетами" грозит до шести лет лишения свободы. Наказанию будут подвергаться не только организаторы сетей, но и владельцы карт, которые сознательно предоставляют доступ к своим счетам для совершения преступлений.

В Украине введена уголовная ответственность за передачу банковских карт и доступа к счетам в преступных целях — соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Речь идет об изменениях в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, принятых в соответствии с законопроектом №16013, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Новые нормы должны нанести удар по теневому рынку банковских счетов, через которые мошенники выводят похищенные средства, осуществляют незаконные платежи и скрывают истинных получателей денег.

Главное изменение — дополнение Уголовного кодекса новой статьей 200¹. Она охватывает передачу платежных инструментов, учетной информации или предоставление доступа к банковскому счету или электронному кошельку с целью совершения другими лицами мошенничества или иного уголовного правонарушения. Наказание за это — штраф от 5 100 до 17 000 гривен.

Видео дня

Более строго будут наказываться те, кто получает, покупает, хранит, продает или передает чужие карты и данные доступа с преступной целью: штраф от 51 000 до 85 000 гривен, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок от двух до четырех лет. За рецидив или предварительный сговор группы лиц наказание увеличивается до 85 000–170 000 гривен или четырех–шести лет.

Была также обновлена действующая статья 200. Подделка платежных инструкций, поручений и средств доступа к счетам будет наказываться штрафом от 51 000 до 119 000 гривен или лишением свободы на срок от двух до четырех лет, а незаконное завладение чужими платежными инструментами и доступом к счету — от 68 000 до 136 000 гривен или тремя-пятью годами лишения свободы. При повторном совершении преступления наказание также может достигать шести лет.

Основная цель закона — организаторы сетей "дроп-счетов" и посредники, скупающие карты и доступы. Однако под действие закона может попасть и человек, который открыл счет, передал карту с паролем к банковскому приложению постороннему лицу и получил за это вознаграждение. В группе риска в первую очередь находятся студенты и безработные, которым предлагают "легкий заработок".

Сама по себе передача карты не является преступлением — для применения статьи необходимо доказать преступный умысел. Именно доказательство этого умысла, как отмечает "Судебно-юридическая газета", станет одним из ключевых вопросов будущей следственной и судебной практики. Вопросы вызывает и формулировка "иное уголовное правонарушение": действие нормы не ограничивается только мошенничеством.

Ко второму чтению в документе появилась ещё одна новелла — освобождение от уголовной ответственности. Оно касается тех, кто совершил правонарушение по части первой статьи 200¹ впервые и добровольно сообщил об этом на условиях, установленных законом. Это не является общей амнистией для всех "дропов".

Ранее сообщалось, что с 1 января 2027 года украинцам, возможно, придется платить 23% налогов даже при первой продаже недавно приобретенного автомобиля. Соответствующие изменения Верховная Рада уже одобрила, однако закон еще должен быть подписан и официально опубликован.

Также сообщалось, что порог превышения скорости планируется снизить до 10 км/ч — законопроект об ужесточении правил дорожного движения находится на рассмотрении Рады. Как пишет Driver, в 2026 году водителей ждет целый ряд потенциальных нововведений в ПДД.