Передали картку за винагороду – і під статтю: Зеленський підписав закон про "дропів"

До шести років позбавлення волі загрожує учасникам схем із "дроп-рахунками" за новим законом, який підписав Володимир Зеленський. Карати будуть не лише організаторів мереж, а й власників карток, які свідомо надають доступ до своїх рахунків для злочинів.

Кримінальну відповідальність за передачу банківських карток і доступу до рахунків зі злочинною метою запровадили в Україні – відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Ідеться про зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, ухвалені за законопроєктом №16013, повідомляє Судово-юридична газета.

Удару нові норми мають завдати по тіньовому ринку банківських рахунків, через які шахраї виводять викрадені кошти, проводять незаконні платежі та ховають справжніх отримувачів грошей.

Головна зміна – доповнення Кримінального кодексу новою статтею 200¹. Вона охоплює передачу платіжних інструментів, облікової інформації або надання доступу до банківського рахунку чи електронного гаманця, щоб інші особи вчинили шахрайство або інше кримінальне правопорушення. Покарання за це – штраф від 5 100 до 17 000 гривень.

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Суворіше відповідатимуть ті, хто отримує, купує, зберігає, продає чи передає чужі картки й доступи зі злочинною метою: штраф від 51 000 до 85 000 гривень, обмеження волі до трьох років або ув'язнення на два-чотири роки. За повторність чи попередню змову групи осіб санкція зростає до 85 000–170 000 гривень або чотирьох-шести років.

Оновили й чинну статтю 200. Підроблення платіжних інструкцій, доручень і засобів доступу до рахунків каратиметься штрафом від 51 000 до 119 000 гривень чи двома-чотирма роками, а незаконне заволодіння чужими платіжними інструментами та доступом до рахунку – від 68 000 до 136 000 гривень або трьома-п'ятьма роками. За повторності санкція теж сягає шести років.

Основна мішень закону – організатори мереж "дроп-рахунків" і посередники, які скуповують картки та доступи. Проте під норму може потрапити й людина, яка відкрила рахунок, передала картку з паролем від банкінгу сторонній особі й отримала за це винагороду. У групі ризику насамперед студенти та безробітні, яким пропонують "легкий заробіток".

Сама собою передача картки злочином не є – для застосування статті потрібно довести злочинну мету. Саме її доведення, зазначає "Судово-юридична газета", стане одним із ключових питань майбутньої слідчої та судової практики. Запитання викликає й формулювання "інше кримінальне правопорушення": дія норми не обмежується лише шахрайством.

До другого читання в документі з'явилася ще одна новела – звільнення від кримінальної відповідальності. Воно стосується тих, хто вчинив правопорушення за частиною першою статті 200¹ уперше й добровільно про це повідомив на встановлених законом умовах. Загальною амністією для всіх "дропів" це не є.

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