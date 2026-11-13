"Отчеты с мест давали другую информацию": люди в Киевской области были без света по несколько суток, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал свой разговор с правительственными чиновниками по телеконференции "жестким". Он считает абсолютно недопустимой ситуацию в Белой Церкви и Броварах, где люди оставались без света по несколько суток, в то время как отчеты с мест рисовали совсем иную картину.

Несколько суток без света в Белой Церкви и Броварах — именно эту ситуацию президент Владимир Зеленский назвал абсолютно недопустимой, подводя итоги селекторного совещания. Ранее глава государства уже говорил о недостоверной информации с мест, однако городов тогда не называл.

"Совершенно недопустимая ситуация в Белой Церкви и Броварах — когда люди оставались без света не просто часами, а по несколько суток. При этом в отчетах с мест предоставлялась иная информация. Проблемы нужно решать, а не скрывать", — заявил Зеленский.

Он охарактеризовал беседу с правительственными чиновниками по селектору как жесткую.

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На совещании также докладывали о ситуации в Конотопе и Шостке. Здесь президент ограничился надеждой на то, что люди получат необходимую помощь, — никаких претензий к местным властям этих городов он не высказал.

Зеленский не подверг критике энергетиков, ремонтные бригады и спасателей ГСЧС, которые восстанавливают электроснабжение даже под обстрелами. Претензии касаются коммунальных служб и отдельных компаний в областях.

"Мы благодарны и гордимся нашими энергетиками, по-настоящему героическими ремонтными бригадами — безусловно, — нашими спасателями из ГСЧС Украины, которые зачастую даже под обстрелами восстанавливают электроснабжение. Но когда где-то в областях коммунальные службы, отдельные компании не справляются со своими обязанностями, на это должна быть реакция, и очень быстрая", – подчеркнул президент.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что темпы восстановления после российских ударов слишком медленные, а из нескольких городов поступала недостоверная информация — тогда, по итогам селекторного совещания, он не уточнил, какие именно населенные пункты имеет в виду. Отдельно президент поручил добиться от США разъяснений относительно ограничений Starshield.

Также сообщалось, что до двадцати часов в сутки без электричества — так в ближайшее время может сложиться ситуация для части Киевской области из-за аварии на линии электропередачи. Отключения уже затронули отдельные населенные пункты Фастовского, Бучанского и Обуховского районов.