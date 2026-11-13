"Звіти з місць давали іншу інформацію": люди на Київщині були без світла по кілька діб, – Зеленський

Жорсткою назвав свою розмову з урядовцями на селекторі президент Володимир Зеленський. Абсолютно неприпустимою він вважає ситуацію в Білій Церкві та Броварах, де люди залишалися без світла по кілька діб, тоді як звіти з місць подавали іншу картину.

Кілька діб без світла в Білій Церкві та Броварах – саме цю ситуацію президент Володимир Зеленський назвав абсолютно неприпустимою, підбиваючи підсумки селекторної наради. Раніше глава держави вже говорив про недостовірне інформування з місць, однак міст тоді не називав.

"Абсолютно неприпустима ситуація в Білій Церкві та Броварах – коли люди були не просто годинами, а по кілька діб без світла. І при цьому звіти з місць давали іншу інформацію. Проблеми треба вирішувати, а не приховувати", – заявив Зеленський.

Розмову з урядовцями на селекторі він охарактеризував як жорстку.

Доповідали на нараді й про становище в Конотопі та Шостці. Тут президент обмежився сподіванням, що люди отримають необхідну допомогу, – жодних претензій до місцевої влади цих міст він не висловив.

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Енергетиків, ремонтні бригади та рятувальників ДСНС, які відновлюють електропостачання навіть під обстрілами, Зеленський від критики відокремив. Претензії стосуються комунальних служб і окремих компаній в областях.

"Ми вдячні і пишаємось нашими енергетиками, реально героїчними ремонтними бригадами – абсолютно, – рятувальниками нашими ДСНС України, які часто навіть під обстрілами відновлюють постачання електрики. Але коли десь в областях комунальні служби, окремі компанії недопрацьовують, на це має бути реакція, і дуже швидка", – наголосив президент.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що темпи відновлення після російських ударів надто повільні, а з кількох міст надходила недостовірна інформація – тоді, за підсумками селекторної наради, він не уточнив, які саме населені пункти має на увазі. Окремо президент доручив домогтися від США пояснень щодо обмежень Starshield.

Також повідомлялося, що до двадцяти годин на добу без електрики – так найближчим часом може виглядати ситуація для частини Київщини через аварію на лінії електропередач. Відключення вже зачепили окремі населені пункти Фастівського, Бучанського та Обухівського районів.