Сообщения между берегами Киева не будет доследующего года: нардеп высказался о зеленой ветке метро

В ближайшие недели линия Сырецко-Печерская не будет курсировать между берегами Днепра из-за повреждений на Южном мосту.

Зеленая линия киевского метрополитена, вероятно, не возобновит полноценную работу до начала 2027 года. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко в эфире телемарафона.

Депутат Крейденко о работе метро (50:35)

На данный момент Сирецко-Печерская линия метро курсирует с изменениями в расписании из-за повреждения инфраструктуры на Южном мосту. Соответственно, сообщение между берегами Киева остается недоступным.

"Мне кажется, что до начала следующего года она точно не будет работать", — отметил Крейденко.

Опрос Задумывались ли вы о переезде из Киева из-за постоянных атак? Опрос открыт до Уже уехал(а) Серьезно планирую переезд Периодически об этом думаю Пока не рассматриваю такой вариант Точно не хочу уезжать Голосувати

По словам народного депутата, в Киеве уже начались работы по возведению понтонных мостов. Ожидается, что они будут готовы через 3–4 месяца.

Видео дня

Напомним, что в случае полного отключения электроэнергии киевское метро будет функционировать в качестве укрытия, а в критической ситуации движение поездов и эскалаторов может быть временно приостановлено.

Фокус также сообщал, что в чрезвычайных ситуациях проезд в общественном транспорте Киева может стать бесплатным.