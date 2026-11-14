Сполучення між берегами Києва не буде наступного року: нардеп висловився щодо зеленої гілки метро

Сирецько-Печерська лінія найближчими тижнями не курсуватиме між берегами Дніпра через пошкодження на Південному мосту.

Зелена гілка київського метрополітену, ймовірно, не відновить повноцінну роботу до початку 2027 року. Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко в ефірі телемарафону.

Нардеп Крейденко про роботу метро (50:35)

Станом на зараз Сирецько-Печерська лінія метро курсує із змінами через пошкодження інфраструктури на Південному мосту. Відповідно сполучення між берегами Києва залишається недоступним.

"Мені здається, що вона до початку наступного року точно не буде працювати", — зазначив Крейденко.

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За словами нардепа, в Києві вже розпочато роботи зі зведення понтонних мостів. Очікується, що вони будуть готові через 3–4 місяці.

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Нагадаємо, у випадку повного блекауту київське метро працюватиме як укриття, а в критичній ситуації рух поїздів та ескалаторів можуть тимчасово призупинити.

Фокус також повідомляв, що під час екстрених ситуацій проїзд у громадському транспорті Києва може стати безоплатним.