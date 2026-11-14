Население Украины сократилось на 12,7 млн человек: демограф назвал количество жителей страны

На территориях, контролируемых украинскими властями, в настоящее время проживает около 28,5 миллионов человек. До полномасштабного вторжения РФ население нашей страны составляло более 41 млн человек.

По оценкам украинских демографов, на территории Украины в настоящее время проживает 28,5 млн человек. Об этом в беседе с Lviv Media рассказал профессор Института демографии имени Михаила Птухи НАН Украины, доктор экономических наук Дмитрий Шушпанов.

Эксперт отметил, что во время войны оценить численность населения очень сложно, тем более что полноценная перепись в стране не проводилась с 2001 года. Впрочем, специалисты разработали определенные методики, с помощью которых можно сделать некоторые выводы.

По его словам, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине проживало 41,2 млн человек. То есть за почти 5 лет население сократилось на 12,7 млн.

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Кроме того, по мнению Дмитрия Щушпанова, на временно оккупированных территориях также меняется "коренное" население, поскольку туда завозят или приглашают граждан из РФ, которые вытесняют украинцев.

Отметим, что в октябре руководитель Института демографии имени Михаила Птухи НАНУ Элла Либанова заявила, что по состоянию на середину 2026 года в Украине проживало 28,5 млн человек. По её словам, за последние месяцы численность населения сократилась ещё на полмиллиона из-за выезда украинцев за границу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за рубежом находятся 9,5 млн украинцев. По его словам, этих людей нужно вернуть домой, чтобы они помогали строить и развивать свою страну.