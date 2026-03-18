Тысячи россиян вместо украинцев: как Кремль готовит "великое переселение народов" и какими будут последствия

Россия планирует массовое переселение своих граждан на временно оккупированные территории Украины, сочетая это с масштабным строительством и новыми "планами развития". Фокус разбирался, как такая политика может изменить демографию регионов, усложнить их деоккупацию и создать долгосрочные риски для возвращения украинцев.

Россия готовится к долгосрочному закреплению на временно оккупированных территориях Украины — не только военному, но и демографическому. Кремль планирует массовое переселение граждан РФ на захваченные земли Донбасса и юга.

По планам, до 2045 года туда могут перевезти около 114 тысяч россиян. Параллельно предусмотрено масштабное строительство — более 13 млн кв. м жилья, новые дороги, железная дорога и инфраструктура.

Проекты закреплены в "планах развития", подготовленных ВЭБ.РФ совместно с Единым институтом пространственного планирования.

Фактически речь идет о системном изменении демографии региона — инструмент закрепления контроля над оккупированными территориями, который может усложнить их деоккупацию.

Не "восстановление", а замещение населения: как Россия меняет оккупированные территории Украины

Планы России по заселению временно оккупированных территорий собственными гражданами — это не о восстановлении и не о "спасении регионов". Речь идет о системной политике замещения населения, которая уже была опробована в Крыму, а после 2022 года масштабирована на другие оккупированные украинские территории. Такое мнение в комментарии Фокусу высказала адвокационный директор Центра прав человека ZMINA Елена Лунева.

По ее словам такая практика прямо подпадает под определение военного преступления. В соответствии с нормами международного права, в частности Римского статута Международного уголовного суда, перемещение государством-оккупантом части собственного гражданского населения на оккупированную территорию может квалифицироваться как военное преступление, а в случае системности и масштабности — и как преступление против человечности.

Эксперт отмечает: Россия применяет эту практику не впервые и не эпизодически. Еще до полномасштабного вторжения, по данным правозащитников, на территорию оккупированного Крыма было перемещено от 800 тысяч до миллиона граждан РФ. После 2022 года эти подходы только расширились.

"После того, как Россия незаконно включила захваченные территории в свой состав, она развернула различные программы привлечения населения на эти территории. Это и "Земский учитель", и "Земский врач", когда людей с территории РФ завозят на оккупированную территорию. Часто это объясняют нехваткой кадров, но на самом деле это укладывается в общую логику политики замещения населения", — отмечает Лунева.

По ее словам, когда украинские учителя отказывались работать в оккупации, Россия начала завозить педагогов из Крыма, оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, а также с собственной территории. Такая же модель применялась и в отношении чиновников, медиков и других работников бюджетной сферы. В Крыму, напоминает Лунева, подобный процесс начался еще в 2014 году, когда на полуостров массово переезжали российские военные пенсионеры, отставные офицеры и чиновники.

"Это, конечно, не о восстановлении регионов в том смысле, в котором мы говорим о будущем восстановлении Украины после войны. Это о том, что они прикрываются вроде бы легитимными целями. Так же как когда-то депортацию наших детей и взрослых называли "эвакуацией". Это абсолютно идентичные практики", — говорит она.

Как Россия меняет социальный состав оккупации — и почему это уже влияет на контроль над регионами

По мнению Луневой, такие действия уже меняют этнический и социальный состав оккупированных территорий — и в долгосрочной перспективе этот эффект будет только усиливаться. Причем речь идет не только о прямом переселении, но и о создании условий, которые стимулируют переезд россиян и одновременно вытесняют местное население.

"Эти действия могут изменить и уже меняют этнический и социальный состав населения Донетчины, южных территорий и других оккупированных регионов. Мы это уже видели в Крыму. Там этот опыт задокументирован, и он очень показателен", — говорит она.

Эксперт объясняет, что демографическое замещение происходит не отдельно, а в рамках большой политики России в отношении оккупированных территорий. Она включает принудительную паспортизацию, создание невыносимых условий жизни без российских документов, национализацию имущества украинских граждан и его дальнейшее перераспределение в пользу переселенцев.

"Опосредованное перемещение — это как раз через такие программы, через создание условий для переезда. В то же время происходит вытеснение гражданского населения Украины через принудительную паспортизацию и из-за невозможности жить без российского паспорта. Параллельно они национализируют имущество и раздают его или как компенсационное, или тем, кто приезжает на оккупированную территорию жить. То есть они стимулируют приезд и новым строительством, и раздачей имущества украинских граждан", — объясняет Лунева.

Отдельная проблема — кто именно станет новыми переселенцами. По словам Луневой, Россия действует по смешанной модели: это и гражданские, и чиновники, и силовой компонент, и семьи военных. Но если смотреть на масштабные программы, то основной акцент делается именно на гражданских специалистах, которых привлекают финансовыми и социальными стимулами.

"Россия миксует. Если мы говорим о международном преступлении, то это все же о перемещении гражданских — российских гражданских на территорию Украины, находящуюся под контролем Российской Федерации. Но по опыту мы видим, что они стимулируют перемещение семей военных, госслужащих, чиновников, правоохранителей. В Крым они фактически завезли руководящий состав и многих чиновников, которые развивали там российское государство", — объясняет эксперт.

По ее словам, сегодня людей на оккупированные территории привлекают прежде всего деньгами, жильем и преференциями в доступе к услугам.

"Они просто увеличивают оплату. Говорят: если ты едешь на эти территории, у тебя будет зарплата втрое больше. Добавляют жилье, льготы, доступ к сервисам. В Крыму, например, местные семьи с детьми не могли попасть в садики, потому что приоритет отдавали детям приезжих. Это уже не единичные случаи, а политика содействия перемещению", — говорит она.

На контроль над оккупированными регионами это, по мнению Луневой, также будет влиять. Даже если отдельные российские программы выглядят популистскими, в совокупности они усиливают российское присутствие и создают новую управляемую социальную базу.

"Если будет больше русских, то, конечно, и контроля будет больше. Заселение происходит одновременно с вытеснением населения или после того, как это вытеснение уже произошло. В некоторых населенных пунктах на оккупированной территории обучение до сих пор не возобновилось офлайн, все школы онлайн. То есть там банально не хватает людей, чтобы имитировать нормальную жизнь. И заселение призвано это компенсировать", — говорит эксперт.

Будущая деоккупация и вопросы, которые Украина должна решать уже сейчас

Что касается международно-правовой оценки, то здесь, по словам Луневой, ситуация достаточно однозначна. Такие действия запрещены и Женевскими конвенциями, и Римским статутом Международного уголовного суда. Проблема заключается не в отсутствии правовых механизмов, а в ограниченной скорости и эффективности их применения. МУС физически не успевает оперативно открывать производства по всем преступлениям, совершенным Россией в Украине.

"Мы можем ожидать, что МУС откроет еще одно производство, которое будет касаться именно замещения населения. Но говорить о каких-то суперэффективных механизмах наказания, наверное, нет. Россия массово нарушает международное право. Проще сказать, чего она здесь не делает из числа военных преступлений, чем перечислить, что она делает", — говорит эксперт.

Поэтому главная задача Украины и правозащитной среды уже сейчас — документировать эти факты, фиксировать последствия и работать с международными институтами.

Однако, по словам правозащитницы, одна из самых серьезных проблем заключается в другом: такая политика уже сегодня усложняет будущую деоккупацию и возвращение украинских граждан. Это не гипотетический риск, а реальность, с которой Украине придется иметь дело.

"Она уже усложнила деоккупацию. Это не вопрос теоретических рассуждений о будущем. Мы уже столкнулись с этим в случае Крыма, когда обсуждали первоочередные шаги государства после его деоккупации. И вопрос о том, что делать с россиянами, которые туда понаехали, встал уже тогда", — отмечает Лунева.

Она подчеркивает: позиция государства и экспертной среды по этому поводу остается неизменной — люди, которые незаконно въехали на территорию Украины, даже если она временно оккупирована, должны ее покинуть. Но практически реализовать это будет непросто.

"Нам придется решать несколько вопросов. Во-первых, как искать россиян, которые приехали с территории РФ, если они будут скрываться, терять документы и говорить: ""Я здесь местный, всю жизнь жил". Во-вторых, как отличить человека, который является гражданином Украины и получил российский паспорт вынужденно, от гражданина РФ, который незаконно сюда переехал. В-третьих, как обеспечить процедуры так, чтобы не нарушить международное право, которое запрещает коллективные выдворения", — объясняет она.

Еще сложнее будут ситуации со смешанными семьями, детьми, рожденными в оккупации, и имущественными вопросами.

"Мы не можем просто разводить семьи. Если, например, мать — гражданка Украины, а отец — гражданин России, то ребенок, рожденный на территории Украины, имеет право на украинское гражданство. И здесь возникает вопрос: будем ли мы выселять отца, а мать с ребенком будет оставаться? Это очень сложные вещи, которые надо обсуждать заранее", — говорит Лунева.

Так же, добавляет она, Украина уже сейчас должна думать, что делать с имуществом, приобретенным гражданами РФ на оккупированных территориях.

Несмотря на сложность отдельных кейсов, принципиальная позиция, по мнению эксперта, должна оставаться неизменной.

"Мы должны создать все возможные условия, чтобы люди, которые незаконно пересекли границу между Россией и Украиной и въехали сюда во время оккупации, покинули территорию Украины. Концептуально я думаю, что позиция Украины не изменится, и мы не позволим россиянам, которые сюда въехали, оставаться здесь и жить на нашей земле. Те, кто совершал тяжкие преступления, могут остаться у нас в тюрьме. Но все остальные должны покинуть территорию Украины. И точка", — заключает Елена Лунева.

Ранее Фокус писал, что РФ считает всю территорию Донбасса своей и рассматривает "демилитаризованную зону" на неоккупированной части Донецкой области как российскую территорию, где не будет украинских войск, заявил в декабре помощник российского президента Юрий Ушаков.

Также ЦПИ при СНБО сообщал, что в Мариуполе, который находится в оккупации, местные остаются без каких-либо компенсаций за разрушенные дома. А россияне активно "переселяют" в город приезжих из России и вытесняя коренных жителей.